 Radni Koalicji Obywatelskiej zapraszają!

Zapraszamy elblążan w czwartek (2 czerwca) do Ogrodu Różanego w Parku Kajki na kolejne z cyklu spotkań z radnymi Koalicji Obywatelskiej i ich gośćmi. Jeśli chcą Państwo coś zmienić na swojej ulicy, mają problem lub ciekawą propozycję - to spotkanie jest dla Państwa! Podpowiemy między innymi, jak złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego.

Na spotkanie zapraszamy szczególnie mieszkańców okręgów nr 2 i 3.



Spotkają się z Państwem:

- Małgorzata Adamowicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Elblągu

- Irena Sokołowska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Elblągu

- Wojciech Karpiński, wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Elblągu

- Cezary Balbuza, przewodniczący Komisji Gospodarki Miasta Rady Miejskiej w Elblągu

- Karolina Śluz, dyrektorka Biura Senatora Jerzego Wcisły

- Karol Bidziński, aktywista miejski.



Zapraszamy w czwartek, 2 czerwca o godz. 16, do Ogrodu Różanego w Parku Kajki.

Okręg wyborczy nr 2:

ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO, BARTNICZA, MAURYCEGO BENIOWSKIEGO, BOHATERÓW WESTERPLATTE, BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, TADEUSZA BOYA – ŻELEŃSKIEGO, WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO, JANA BRZECHWY, BUKOWA, CISOWA, CZĘSTOCHOWSKA, PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA od 113 do końca (nieparzyste), PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA od 132 do końca (parzyste), DRUSKIENNICKA, DWORKOWA, JULIANA FAŁATA od 30 do końca, FORMIERZY, FROMBORSKA, GDYŃSKA, GŁOGOWA, POLI GOJAWICZYŃSKIEJ, GORZOWSKA, GRABOWA, GRODZIEŃSKA, HODOWLANA, IŁAWSKA, JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA, JAGODOWA, JANA III SOBIESKIEGO, JARZĘBINOWA, JAWOROWA, JELENIA DOLINA, JEMIOŁOWA, JESIONOWA, JODŁOWA, MICHAŁA KAJKI, KALINOWA, KALISKA, KAMIENNA, JANA KASPROWICZA, KASZUBSKA, KATOWICKA, PIOTRA KŁOCZOWSKIEGO, MARII KONOPNICKIEJ, JANUSZA KORCZAKA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI od 140 do końca (parzyste), KOWIEŃSKA, KRAKOWSKA, KRÓLEWIECKA od 162 do końca (parzyste), KRÓLEWIECKA od 191 do końca (nieparzyste), LEONA KRUCZKOWSKIEGO, ALEKSANDRA KRZYŻANOWSKIEGO, LEGIONÓW, LESZCZYNOWA, STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, BOLESŁAWA LEŚMIANA, LEŚNA, LIPOWA, LUBARTOWSKA, LUBELSKA, LWOWSKA, ŁOWICKA, WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO, KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, MARYMONCKA, METALOWCÓW, MIESZKA I, MODLIŃSKA, MODRZEWIOWA, JANA MYLIUSA, ZOFII NAŁKOWSKIEJ, GABRIELA NARUTOWICZA, JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA, NIEPODLEGŁOŚCI, NOWOGRÓDZKA, ODLEWNIKÓW, OGÓLNA, OKRĘŻNA, OLCHOWA, WŁADYSŁAWA ORKANA, ORZECHOWA, OSIEDLE MARYNARZY, OSTRÓDZKA, IGNACEGO PADEREWSKIEGO, PAWIA, PIŃSKA, POMORSKA, JANINY PORAZIŃSKIEJ, HALINY POŚWIATOWSKIEJ, POZNAŃSKA, STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO, RUMIANKOWA, LUCJANA RYDLA, SARNIA, WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, SKIERNIEWICKA, SMOLNA, SOSNOWA, SPOŁECZNA, LEOPOLDA STAFFA, STAWOWA, STRUMYKOWA, MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO, SUWALSKA, WŁADYSŁAWA SYROKOMLI, SZCZECIŃSKA, SZCZYGLA, JANA SZUCHA, ŚWIERKOWA, TARNOPOLSKA, TARNOWSKA, TURBINOWCÓW, JULIANA TUWIMA, LUDWIKA WARYŃSKIEGO, WĘGROWSKA, WIĄZOWA, WILCZA, WILEŃSKA, WINNICKA, WIŚLICKA, STANISŁAWA WITKIEWICZA, WINCENTEGO WITOSA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, WRZOSOWA, ZAKĄTEK, ZAKOPIAŃSKA, ŻYRARDOWSKA





Okręg wyborczy nr 3:

13 ELBLĄSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO, AGRYKOLA, HENRYKA BARONA, JANA BAŻYŃSKIEGO, GENERAŁA JÓZEFA BEMA od początku do 40 (parzyste), GENERAŁA JÓZEFA BEMA od początku do 59 (nieparzyste), BOLESŁAWA CHROBREGO, BOSMAŃSKA, BOŻEGO CIAŁA, BROWARNA od 95 do końca, BROWARNA od początku do 26, BRZOZOWA, BYDGOSKA, FRYDERYKA CHOPINA, CICHA, MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA od 32 do 130 (parzyste), DOLNA, DONIMIRSKICH, DZIAŁKOWA, JULIANA FAŁATA od początku do 29, GÓRNOŚLĄSKA, GRUDZIĄDZKA, GWIEZDNA, JAŚMINOWA, STEFANA KIEDRZYŃSKIEGO, MIKOŁAJA KOPERNIKA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI od początku do 138 (parzyste), TADEUSZA KOŚCIUSZKI od początku do końca (nieparzyste), KRÓLEWIECKA od 74 do 160 (parzyste), KRÓLEWIECKA od 79 do 189 (nieparzyste), KRUCZA, KWIATOWA, LUDWIKA MIEROSŁAWSKIEGO, STANISŁAWA MONIUSZKI, NISKA, CYPRIANA KAMILA NORWIDA, OFIAR SPRAWY ELBLĄSKIEJ, OLIWSKA, ORĘŻNA, ELIZY ORZESZKOWEJ, OWOCOWA, PIECHOTY, WAWRZYŃCA PILGRIMA, PIONIERSKA, PŁYWACKA, ADAMA PRÓCHNIKA,GENERAŁA KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, ROBOTNICZA od początku do 105 (nieparzyste), ROBOTNICZA od początku do 140 (parzyste), RONDO ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH „WYKLĘTYCH”, RÓŻANA, HENRYKA SIENKIEWICZA, SKWER OFIAR SPRAWY ELBLĄSKIEJ, SOKOLA, SOWIA, SPACEROWA, SYBIRAKÓW, SZTUMSKA, KAROLA SZYMANOWSKIEGO, ŚLEPA, TCZEWSKA, TORUŃSKA, UROCZA, WŁADYSŁAWA IV, WSPÓLNA, ŻEGLARSKA, ŻURAWIA

--- komunikat płatny ---