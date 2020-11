Radni zabierają głos w sprawie orzeczenia Trybunału i protestów

Elbląscy radni z klubu Koalicji Obywatelskiej i Komitetu Wyborczego Wyborców Witolda Wróblewskiego zabrali głos w sprawie ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. Poniżej publikujemy ich stanowisko.

Stanowisko Klubów Radnych Koalicji Obywatelskiej i Komitetu Wyborczego Wyborców Witolda Wróblewskiego Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie aktualnej sytuacji związanej z protestami kobiet przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego znoszącemu dotychczasowy kompromis aborcyjny.

Kluby Radnych Koalicji Obywatelskiej i KWW W.Wróblewskiego Rady Miejskiej w Elblągu są zaniepokojone orzeczeniem „Trybunału Konstytucyjnego” w sprawie uznania za niezgodne z Konstytucją RP art. 4a ust. 1 pkt. 2 ustawy o planowaniu rodziny, prowadzącym do zaostrzenia przepisów aborcyjnych obowiązujących w naszym kraju. Wykreślenie przesłanki o możliwości przerywania ciąży z powodu istnienia dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, stanowi w naszej ocenie znaczące zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego kobiet.

Jest również ingerencją w szeroko pojęte prawa i wolności obywatelskie. Jednocześnie uważamy za skrajnie nieodpowiedzialne inicjowanie tak kontrowersyjnych zmian ustawowych w czasie gigantycznego wzrostu zachorowań z powodu COVID-19, gdy można było z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć reakcję społeczną. W tym też kontekście zdecydowanie przeciwstawiamy się nawoływaniu do czynnej reakcji wobec protestujących i tym samym dzieleniu Polek i Polaków.

Orzeczenie „Trybunału Konstytucyjnego” odbiera kobietom prawo do samostanowienia, godzi w ich wolność i niezależność. To drastyczne odebranie kobietom prawa do decydowania o własnym ciele, zdrowiu i życiu. Podobnie niezbywalnym prawem jest możliwość kontestowania decyzji instytucji państwowych. W związku z gremialną reakcją społeczności elbląskiej w tej sprawie oświadczamy, że nie zgadzamy się na łamanie praw człowieka w Polsce. Apelujemy do Prezydenta RP, Rządu RP oraz Sejmu i Senatu RP o poszanowanie praw obywatelskich. Zwracamy się do rządzących o jak najszybsze rozwiązanie tego konfliktu. Solidaryzujemy się z protestującymi, ale jednocześnie nie zgadzamy na agresję i wulgaryzmy skierowane przeciw innym osobom, w tym służbom porządkowym, a także na dewastację symboli religijnych.