Radosnych świąt Wielkiej Nocy!

Życzymy Wam, Drodzy Czytelnicy, spokojnych, rodzinnych i pełnych ciepła świąt Wielkiej Nocy. Czego jeszcze?

"Czas im bardziej jest pusty, tym szybciej płynie. Życie pozbawione znaczenia przemyka obok, jak pociąg niezatrzymujący się na stacji"

Eric Emmanuel-Schmitt "Oskar i pani Róża"

Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy Wam, Drodzy Czytelnicy, byście zawsze odnajdywali sens w swoich działaniach, a dany Wam czas wypełniali tak, byście mogli korzystać z pełni życia.

Wydawca i Redakcja portEl.pl