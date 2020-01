Rano jest ślisko na drodze. Kierowcy, noga z gazu i ostrożnie z hamowaniem!

Policjanci z wydziału ruchu drogowego apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Dziś rano funkcjonariusze odnotowano 3 kolizje. Nie było wypadków drogowych.

Jedno ze zdarzeń to uderzenie autem w barierę ochronną na Trasie Unii Europejskiej. Miało ono miejsce jeszcze przed godz. 6. Inne to zderzenie dwóch aut: toyoty i renault w Bogaczewie na trasie S7. Jeszcze inne obsługiwane przez policjantów ruchu drogowego miało miejsce przy zjeździe z ronda przy ul. Nowowiejskiej. Wszystkie wymienione zdarzenia to kolizje, w których nikt z kierujących nie ucierpiał.

Szczególnie w nocy i rano może być ślisko. Jedźmy wolniej i ostrożnie. Pamiętajmy też by zachować bezpieczny odstęp od aut, które są przed nami. Pamiętajmy, że żaden, nawet najbardziej nowoczesny system hamowania, nie uchroni nas przed "szklanką" na drodze.

Większość poważnych wypadków, również tych śmiertelnych, spowodowanych jest głównie niedostosowaniem prędkości do warunków na drodze. Oznacza to, że kierowcy mają dostosować prędkość nie tylko do ograniczeń wyznaczonych znakami drogowymi, lecz także w odniesieniu do warunków jazdy. Zgodnie prawem o ruchu drogowym, kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem. Przy dostosowaniu prędkości jazdy, kierowca powinien wziąć pod uwagę również inne czynniki, między innymi własne predyspozycje psychofizyczne oraz doświadczenia w kierowaniu.