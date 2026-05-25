UWAGA!

----

RękodziELnik - II Kiermasz w Kamieniczkach Elbląskich

 Elbląg, RękodziELnik - II Kiermasz w Kamieniczkach Elbląskich

W trakcie tegorocznych Dni Elbląga zapraszamy na II Kiermasz rękodzieła lokalnych twórców organizowany przez Nieziemskie Centrum Twórcze. 27 oraz 28 czerwca w godzinach 10:00-18:00 zabytkowe Kamieniczki Elbląskie ponownie wypełnią się sztuką, rękodziełem i autorskimi pracami twórców związanych ze stowarzyszeniem.

Na miejscu będzie można znaleźć biżuterię, ilustracje, obrazy, ceramikę, tekstylia, dekoracje, naturalne produkty i wiele innych unikatowych rzeczy tworzonych z pasją i dbałością o detal.

W programie między innymi pokaz tworzenia dywanu, który poprowadzi Joanna Litwa Studio. Więcej informacji o warsztatach już wkrótce.

27–28 czerwca 2026, Kamieniczki Elbląskie, ul. Św. Ducha 3–4, Elbląg (Departament Kultury i Organizacji Imprez) w godzinach 10:00-18:00.

Zapraszamy do wspólnego spaceru po starówce i odwiedzenia miejsca pełnego twórczej energii, sztuki oraz rzeczy powstających poza masową produkcją.

 

link do wydarzenia: https://fb.me/e/7ONOsbidN


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 