Remont na Bożego Ciała nieco później, ale większy

W zeszłym miesiącu pisaliśmy o fatalnym stanie nawierzchni na ul. Bożego Ciała. - Studzienki wystają, że można urwać podwozie - pisał jeden z naszych Czytelników, prosząc nas o interwencję w tej sprawie. Ulica miała doczekać się cząstkowego remontu jeszcze w lipcu. Co nowego w tej sprawie?

Ostatecznie do zapowiedzianych przez miasto prac na Bożego Ciała nie doszło: zostaną wykonane do końca sierpnia, ale za to w szerszym zakresie, niż wcześniej zapowiadano.

- Po sprawdzeniu stanu nawierzchni na ul. Bożego Ciała przez Departament Zarząd Dróg i EPGK postanowiono, że jej najbardziej zdewastowana część zostanie sfrezowana, by położyć tam nową drogę, stąd przesunięcie terminu wykonania prac - tłumaczy Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu. - Zaznaczam, że mowa tu nie o całej ulicy Bożego Ciała, ale właśnie o najbardziej zużytej jej części - dodaje. Podkreśla również, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na całej ulicy zostaną przeprowadzone cząstkowe prace remontowe.