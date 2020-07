Cząstkowy remont ul. Bożego Ciała

- Chciałbym zwrócić uwagę na zdewastowaną ulicę Bożego Ciała. Dojazd do domu tamtędy to istny slalom - pisze nasz Czytelnik. Kiedy mieszkańcy doczekają się remontu?

- Studzienki wystają, że można urwać podwozie – dodaje Czytelnik. – Ta droga została w całości zdewastowana parę lat temu, podczas remontu ul. Robotniczej i budowy nowej drogi w miasteczku rowerowym. Nikt tego od tamtego czasu nie naprawił, a ciężki sprzęt zniszczył nawierzchnię całkowicie – podkreśla.

Wystarczy szybki rzut oka na ul. Bożego Ciała, by przekonać się, że nawierzchnia w tym miejscu rzeczywiście pozostawia wiele do życzenia. Jak do tej kwestii odnosi się miasto? Wygląda na to, że na bardziej zaawansowane naprawy przyjdzie mieszkańcom poczekać, ale pewne prace dotyczące tej drogi przewidziano już na ten miesiąc.

- W ramach posiadanych w tym roku środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg, Gmina Miasto Elbląg jak co roku przeprowadza niezbędne remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, w tym również na ul. Bożego Ciała – informuje Departament Zarząd Dróg UM. - Prace na tej ulicy zaplanowane są do realizacji jeszcze w lipcu, a ich wykonawcą będzie spółka miejska EPGK. Na chwilę obecną w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ma zadania obejmującego przebudowę nawierzchni ul. Bożego Ciała – podkreślają urzędnicy.