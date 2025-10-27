UWAGA!

Remont nawierzchni na Struga. Apel drogowców

 Elbląg, Remont nawierzchni na Struga. Apel drogowców
fot. UM w Elblągu

Od wtorku, 28 października, rozpoczyna się remont nawierzchni ul. Struga. - Prosimy mieszkańców o przeparkowanie samochodów. Roboty wiązać się mogą z utrudnieniami i czasowym ograniczeniem przejazdu - apeluje Zarząd Dróg.

- Prosimy kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do znaków i poleceń osób kierujących ruchem. W przypadku konieczności dojazdu do nieruchomości wzdłuż przedmiotowego odcinka, prosimy o kontakt mieszkańców z pracownikami Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, którzy na miejscu kierują ruchem i pomogą w dojeździe do nieruchomości - informuje Departament Zarząd Dróg.

informacja UM Elbląg

