Remont nawierzchni na Struga. Apel drogowców

Od wtorku, 28 października, rozpoczyna się remont nawierzchni ul. Struga. - Prosimy mieszkańców o przeparkowanie samochodów. Roboty wiązać się mogą z utrudnieniami i czasowym ograniczeniem przejazdu - apeluje Zarząd Dróg.

- Prosimy kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do znaków i poleceń osób kierujących ruchem. W przypadku konieczności dojazdu do nieruchomości wzdłuż przedmiotowego odcinka, prosimy o kontakt mieszkańców z pracownikami Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, którzy na miejscu kierują ruchem i pomogą w dojeździe do nieruchomości - informuje Departament Zarząd Dróg.