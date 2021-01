Restauratorzy otwierają swoje biznesy. „To jest akt desperacji”

W poniedziałek (18.01) część restauratorów postanowiła wbrew zakazowi otworzyć swoje biznesy. Z pojedynczych lokali, które deklarowały otwarcie, zrobiła się blisko setka. W akcji #otwieraMY na razie nie uczestniczą elbląskie puby i restauracje. - Popieram ją, ale nie ukrywam, że boimy się finansowych represji - powiedział nam jeden z lokalnych restauratorów.

Rząd zdecydował ostatecznie o przedłużeniu restrykcji do końca stycznia. Jak podkreślał premier Morawiecki kilka dni temu, zmusza go do tego sytuacja pandemiczna w kraju. Sfrustrowani przedsiębiorcy mają jednak dość. Niektórzy wolą zaryzykować i wbrew zakazowi otworzyć swoje biznesy, niż liczyć na przetrwanie i - jak zaznaczają - niepewną i niewystarczającą pomoc rządu. Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek odniósł się do akcji #otwieraMY, zapowiedział kary dla przedsiębiorców.

- Konsekwencje zgodne są z dziś obowiązującym stanem prawnym - zaznaczył premier. - Tych, którzy łamią przepisy, czekają kary do 30 tys. zł. W przypadku wielu przedsiębiorców zadziałało to, jak kubeł zimnej wody. Poprzez Sanepid będziemy realizować plan kontroli i egzekwować przepisy. Musimy utrzymywać te rygory, aby wirus nie rozlał się po całym społeczeństwie - podkreśl premier.

Tu jednak pojawiają się wątpliwości. Okazuje się bowiem, że zgodnie z orzeczeniem m.in. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, zakazywanie określonej działalności gospodarczej jest bezpodstawne, jeśli nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej. Kary od sanepidu są uchylane, toteż coraz więcej przedsiębiorców buntuje się przeciwko decyzjom rządu i otwiera swoje lokale, próbując utrzymać swoje biznesy. Do akcji nie przyłączyły się na razie restauracje i puby z Elbląga. Co nie oznacza, że część elbląskich restauratorów jej nie popieraja.

- To jest akt desperacji. 24 października rząd zapowiedział, że mamy się zamknąć. Z pomocy rządowej do dzisiaj została uruchomiona tylko dotacja z Urzędu Pracy w wysokości 5 tys. złotych. Można było wnioskować o zwolnienie z opłaty ZUS za listopad. Zwolnienie z opłaty za listopad weszło na początku stycznia, a ZUS za listopad trzeba było zapłacić do 15 grudnia. Jeśli złożyli taką propozycję, należało to uruchomić wcześniej. Oczywiście zapłaciliśmy ZUS, ponieważ baliśmy się, że potem nie będziemy mogli skorzystać z tarczy. Masz zaległość - to nie skorzystasz - mówi jedna z właścicielek pubu w Elblągu.

To mały pub, który nie generował dużych dochodów przed pandemią.

- Rozumiem właścicieli restauracji, którzy zdecydowali się otworzyć swoje biznesy, mimo zakazów. Ja nie mam wielu pracowników na utrzymaniu, nie mam kredytów, nie mam na utrzymaniu też dzieci. Ale gdybym miała, to teraz leżę. Skąd wziąć pieniądze i co można zrobić z tymi pięcioma tysiącami pomocy? Najgorsze jest to, że nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania. W telewizji padła kilka razy data 30 kwietnia, i ja się psychicznie na to już nastawiłam. Cały czas śledzę, co się dzieje w naszej branży. Restauratorzy dobrze się przygotowali do tej akcji. Sanepid witają prawnicy. Co ludzie mają robić? Są i tacy, którzy, by utrzymać biznesy sprzedali już auta i mieszkania – mówi właścicielka pubu.

Jak powiedział nam właściciel jednej ze znanych restauracji w powiecie elbląskim, większość przedsiębiorców nie przyłącza się do akcji, ponieważ boją się represji finansowych.

- Ja, jak i znaczna część branży gastronomicznej, nie uważam że otwierają oni swoje biznesy wbrew przepisom. Przecież takie kwestie powinna regulować ustawa, a rozporządzenie nie odnosi się do ustawy. Lockdown jest katastrofalny dla gastronomii i niewiele tutaj pomaga zdalna obsługa klientów, czyli sprzedaż na wynos. Trzymam za nich kciuki, ale w naszym wypadku kara 30 tysięcy złotych dla małej, prowincjonalnej restauracji byłaby tym przysłowiowym gwoździem do trumny - mówi restaurator.

W linku znajdziecie mapę otwartych restauracji, pubów i hoteli w ramach akcji #otwieraMy