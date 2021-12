Rok morskich tradycji Elbląga

W przyszłym roku roku minie 450 lat od zwodowania w Elblągu okrętu zbudowanego na zlecenie króla Zygmunta Augusta i 30 lat od utworzenia komunalnego portu. Wkrótce też port ma zyskać na znaczeniu dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej. To wszystko sprawia, że przyszły rok został uznany przez Radę Miejską „Rokiem tradycji morskich Elbląga”.

„Historia związku Elbląga z morzem sięga czasów średniowiecznych. W tym czasie w Elblągu rozwijał się handel morski w ramach strefy hanzeatyckiej. Niewątpliwym atutem Elbląga było położenie nad rzeką Elbląg łączącą się z Wisłą, dzięki czemu, obok Gdańska, Elblag był głównym portem morskim dla polskich ziem, a także jednym z ośrodków polityki morskiej. 14 czerwca 1572 r. w Elblągu został zwodowany okręt zbudowany na zlecenie króla Zygmunta Starego. Był to pierwszy okręt budowany z przeznaczeniem dla polskiej floty. W 2022 r. minie 450 lat od tego wydarzenia” - czytamy w uzasadnieniu uchwały, którą radni przegłosowali jednogłośnie 25 głosami "za". - Po II wojnie światowej na skutek sytuacji politycznej w kraju elbląski port nie powrócił do swojej roli portu morskiego. Taki stan trwał do 1992 roku. 30 lat temu, 29 października 1992 r. uchwałą Nr XXXIII/279/92 Rada Miejska w Elblągu powołała Port Komunalny Morski w Elblągu. To największy port Zalewu Wiślanego. Elbląski port obsługuje żeglugę pasażersko-turystyczną, jak i towarową. Poza atrakcyjnym położeniem portu, jego niewątpliwym atutem jest infrastruktura techniczna w postaci umocnionych nabrzeży, placów składowych, suwnic, bocznicy kolejowej, elewatora zbożowego, obrotnicy dla statków, stoczni remontowej, 5 basenów portowych i 5 przystani jachtowych. Na terenie portu funkcjonuje Kapitanat Portu, Zarząd Portu Morskiego, Urząd Celny, Straż Graniczna i Placówka Kontroli Fitosanitarnej. Port morski w Elblągu jest ważnym ośrodkiem komunikacyjnym nie tylko dla miasta, ale dla całego kraju. Elbląg należy do Związku Gmin i Miast Morskich, Związku Miast Bałtyckich oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. W 1997 roku opracowana została Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Portu Morskiego na Zalewie Wiślanym w Elblągu. W tym samym roku stworzone zostało Studium konserwatorskie oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wyspy Spichrzów. W 2000 roku w ramach projektu PHARE Waterfront - rozwój miejskich stref brzegowych - stworzona została koncepcja zagospodarowania miejskich stref brzegowych w Elblągu. W mieście znajduje się duży teren przemysłowy, a także kluczowy teren dla rozwoju waterfrontu w postaci Starego Miasta i Wyspy Spichrzów. Ustanowienie roku 2022 Rokiem tradycji morskich Elbląga będzie uhonorowaniem i podkreśleniem związków Elbląga z morzem” - brzmi uzasadnienie uchwały.

- Cieszę się, że kontynuowana jest tradycja, zapoczątkowana przez nas tradycja, by poświęcać dany rok w mieście ważnym wydarzeniom, osobom, tradycjom. Uznanie 2022 roku za rok morskich tradycji Elbląga to dobry pomysł – mówi Marek Pruszak, przewodniczący klubu radnych PiS. - Przypomnę, że pierwszej kadencji samorządu istniała stała komisja RM ds. rozwoju portu, jej przewodniczącym był świętej pamięci Dariusz Waldziński. Jak ważna to sprawa wszyscy wiemy doskonale, bo zbliżamy się do końca realizacji najważniejszej inwestycji – przekopu i nowej drogi wodnej, która ma przybliżyć nasze miasto do morza – dodał radny.