Rok pamięci o wojnie i powrocie Elbląga do Polski

Co roku Rada Miejska w Elblągu decyduje, jakiemu wydarzeniu czy osobie poświęcone będzie najbliższe dwanaście miesięcy. Wybór na 2025 rok był oczywisty, bo będziemy obchodzić 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej, ale też 80. rocznicę powrotu Elbląga do Polski.

2024 rok był obchodzony w Elblągu pod znakiem jubileuszu 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W 2025 roku przypada 80. rocznica zakończenia II wojny światowej, w wyniku której Elbląg w 1945 roku, po 173 latach od I rozbioru Polski, stał się ponownie polskim miastem. I to te dwie rocznice będą uroczyście obchodzone w mieście w 2025 roku, o czym zdecydowała na ostatniej sesji Rada Miejska.

Przed głosowaniem doszło do dyskusji między radnymi PiS i KO. Ci pierwsi domagali się, by uchwała w swoim tytule odnosiła się przede wszystkim to 80. rocznicy powrotu Elbląga do Polski, bo jak wskazywał radny Marek Pruszak „powinniśmy przede wszystkim budować lokalną tożsamość”. Ostatecznie stanęło na kompromisowej propozycji zgłoszonej przez Pawła Kowszyńskiego „2025 Rokiem Obchodów Zakończenia II Wojny Światowej i Powrotu Elbląga do Polski”.

A tak tę uchwałę uzasadniła Rada Miejska

„W 2025 roku będziemy obchodzili wyjątkowe wydarzenie, jakim jest 80 rocznica zakończenia II wojny światowej. To czas skłaniający do pamięci, szacunku oraz głębszej refleksji nad wydarzeniami historycznymi i ich znaczeniem dla współczesnego świata.

1 września 1939 roku wojska III Rzeszy zaatakowały Polskę, co zapoczątkowało największy konflikt zbrojny w historii - II wojnę światową. Działania wojenne objęły niemal całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, Afrykę północną, część Bliskiego Wschodu, wszystkie oceany i wyspy Oceanii. Niektóre działania zbrojne toczyły się również w Ameryce Północnej i Arktyce.

II wojna światowa była wojną totalną i zapisała się najczarniejszymi kartami w historii zarówno Polski, jak i całego świata. Według różnych szacunków wojna pochłonęła od 50 do 78 milionów istnień ludzkich. Był to czas lęku, rozpaczy i bezsilnego gniewu ludzi, którym odebrano prawo do normalnego życia. II wojna światowa z całą siłą pokazała z jakim okrucieństwem i brutalnością człowiek może wystąpić przeciwko drugiemu człowiekowi. Nie każdego można jednak złamać, co dobitnie pokazali Polacy heroicznie stawiając czoła wobec bestialstwa okupantów.

Wojna trwała niemalże 6 lat. 8 maja 1945 roku Niemcy skapitulowały, tym samym w Europie zakończyła się II wojna światowa. Dla Polski było to słodko-gorzkie zwycięstwo. Wraz z zakończeniem II wojny światowej rozpoczął się okres walki o pełną suwerenność i dążenia do pełnej niepodległości.

Zakończenie działań wojennych w Europie nie było równoznaczne z zakończeniem ich na całym świecie. Dopiero 2 września 1954 roku na pokładzie amerykańskiego pancernika USS „Missouri" podpisano akt kapitulacji Cesarstwa Japonii, w wyniku czego zaprzestano dalszych walk na Pacyfiku, a tym samym zakończono działania zbrojne II wojny światowej.

Koniec II wojny światowej oznaczał dla Elbląga powrót do Polski po ponad 170 latach. 19 maja 1945 roku polskie władze administracyjne przejęły symboliczne klucze do Miasta. Dla nowo przybyłych do Elbląga mieszkańców nastał czas wzmożonej pracy, odbudowywania zrujnowanego i rozgrabionego przez Armię Czerwoną Miasta.

Ustanowienie roku 2025 Rokiem Obchodów Zakończenia II Wojny Światowej jest hołdem dla wszystkich, którzy z narażeniem życia walczyli w obronie Ojczyzny oraz dowodem naszej pamięci o tych tragicznych wydarzeniach i ich uczestnikach”.