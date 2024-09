Rozebrali budynek przy drodze 503

Gmina Tolkmicko odkupiła od prywatnego właściciela budynek w Pogrodziu, w którym dwa lata temu doszło do katastrofy budowlanej. Właśnie kończy się jego rozbiórka.

Budynek przy drodze nr 503 zawalił się w lutym 2022 roku. Należał do prywatnego właściciela, który wcześniej odkupił go od starostwa powiatowego. Przylegała do niego świetlica wiejska, w której z powodu katastrofy doszło do uszkodzenia zaplecza gospodarczego i toalet.

- Na dzień dzisiejszy wykonujemy zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Pogrodziu". Aby zadanie było racjonalnie zrealizowane, musieliśmy odkupić budynek zamknięty z powodu katastrofy budowlanej od poprzedniego właściciela – informują (pisownia oryginalna – red.) władze gminy Tolkmicka w odpowiedzi na nasze pytania.

Pozwolenie na rozbiórkę budynku 13 sierpnia wydał starosta elbląski. - Rozbiórkę zaplanowano ze względu na zły stan techniczny budynków, grożący ich zawaleniem oraz nowe zamierzenie inwestycyjne właściciela nieruchomości – informuje z kolei Magdalena Federewicz, rzecznik prasowy starosty elbląskiego.

Zdjęcie z rozbiórki budynku w Pogrodziu otrzymaliśmy od jednego z Czytelników. - W chwili obecnej nie mamy koncepcji zabudowy tego miejsca - będzie to plac przy świetlicy – dodają władze gminy Tolkmicko w przesłanym do naszej redakcji komunikacie.

Nie wiemy jeszcze, za jaką kwotę gmina odkupiła ten budynek przeznaczony do rozbiórki. Uzupełnimy tę informację.