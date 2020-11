Rozpoczął się remont muszli w Bażantarni

Za remontem muszli koncertowej w budżecie obywatelskim zagłosowało w ubiegłym roku blisko pięć tysięcy mieszkańców. Obiekt wreszcie się go doczekał. Prace rozpoczęły się pod koniec ubiegłego tygodnia. Zobacz zdjęcia.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marad Radosław Machowski z Bielnika remontuje muszlę koncertową w Bażantarni. Firma Marad wygrała przetarg, w którym zaoferowała cenę 449 tys. zł i była to najtańsza oferta spośród czterech złożonych. Jedną ofertę urzędnicy odrzucili. W zakres prac przy remoncie muszli wchodzi m.in.: wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianej, renowacja ścian zewnętrznych, sklepienia muszli, stolarki drzwiowej i okiennej, zabezpieczenie konstrukcji metalowej oraz zagospodarowanie terenu wokół muszli. Muszla na odnowienie czeka już od dość dawna. Brakowało jednak pieniędzy na ten cel w budżecie Elbląga. Ostatecznie obiekt zostanie wyremontowany dzięki głosom mieszkańców. Muszla koncertowa w Bażantarni została niekwestionowanym zwycięzcą głosowania w budżecie obywatelskim na 2020 rok. Na jej remont zagłosowało blisko 5 tysięcy mieszkańców.

- Propozycja ta padła od pana Kamila Zimnickiego i pana Mariusza Walendowskiego, który również dołączył jako wnioskodawca. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami budżetu obywatelskiego, jest to zadanie ogólnomiejskie. Przeznaczyliśmy na nie 600 tys. zł. Po przetargu wyszło mniej, bo ponad 400 tysięcy. Bardzo ważne jest to, że to zadanie ogólnomiejskie cieszyło się dużym zainteresowaniem i poparciem mieszkańców - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga podczas podpisania umowy z wykonawcą.

Firma na remont ma cztery miesiące.