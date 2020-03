Rusza akcja "Posesja" 2020

Straż Miejska w Elblągu informuje, że w terminie 16 - 20 marca na terenie miasta zostanie przeprowadzona akcja „Posesja”.

Celem akcji jest dokonanie przeglądu czystości i porządku w mieście, jak i przypomnienie właścicielom, zarządcom oraz jednostkom usługowym i produkcyjnym o obowiązkach w zakresie utrzymania porządku i czystości w obrębie ich nieruchomości.

Wzorem lat ubiegłych zespoły składające się z przedstawicieli straży miejskiej, policji, urzędu miejskiego, spółdzielni mieszkaniowych, zarządu budynków komunalnych oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych zapewnią należytą fachowość i skuteczność prowadzonych działań.

Po dwóch tygodniach od zakończenia akcji strażnicy miejscy dokonają rekontroli zanieczyszczonych terenów wskazanych do uprzątnięcia. Jeżeli właściciele nie wywiążą się z obowiązku ich uporządkowania będą wyciągnięte w stosunku do nich sankcje karno - administracyjne.

W związku z tym Straż Miejska przypomina!

Obowiązkiem właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, jest utrzymywanie jej w należytym porządku i czystości.

Obowiązek taki nakłada Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwała Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg. Należy więc przystąpić do niezwłocznego uporządkowania podległych terenów.