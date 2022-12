Ruszają prace na stadionie

Trzy miesiące potrwają prace modernizacyjne na stadionie przy ul. Agrykola. Będą kosztować prawie 640 tysięcy złotych, a wykona je jedna z elbląskich firm. Co się tu zmieni?

O modernizację części stadionu przy ul. Agrykola walczyli mieszkańcy, w tym Stowarzyszenie Kibiców Olimpii Elbląg, w budżecie obywatelskim na rok 2022. Głosowanie wygrali, projekt poparło 1412 osób, ale po ogłoszeniu wyników okazało się, że będzie on okrojony, bo na pełną realizację wniosku mieszkańców nie zgodził się konserwator zabytków. Przypomnijmy, że kibice m.in. proponowali przeniesienie kasy z ul. Wspólnej i utworzenie nowego miejsca do sprzedaży biletów oraz utworzenie miejsc postojowych z płyt ażurowych przy stadionie od strony ul. Agrykola. Te propozycje z realizacji wniosku zostały wykreślone.

Co w takim razie zmieni się ostatecznie na stadionie i w jego okolicach? - Zakres prac obejmuje między innymi: roboty rozbiórkowe, budowę sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, budowę pomieszczenia depozytowego do przechowywania przedmiotów kibiców, modernizację kas biletowych, odnowienie ceglanej elewacji i drzwi, naprawę dachu, wykonanie niezbędnych przyłączy wod.-kan. i elektrycznych, rewitalizację nawierzchni - dojścia do kasy, dojścia do dwóch kontenerów użytkowych, chodnika przy wejściu na stadion oraz naprawę i wymianę ogrodzenia – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Prace zrealizuje elbląska firma Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz. Dzisiaj prezydent Elbląga podpisał z nią umowę. Była jedynym oferentem, który stanął do przetargu.Jej oferta była droższa o 100 tysięcy zł niż szacunki urzędników, ale prezydent zdecydował dołożyć brakującą kwotę z budżetu miasta.

Wykonawca ma trzy miesiące na realizację prac. Koszt robót wyniesie 638 tys. złotych.