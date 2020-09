Ruszyło kręcenie kilometrów dla Elbląga!

Blisko 70 zarejestrowanych uczestników i pierwsze przejechane kilometry. Brawa dla Was! Tak Elbląg rozpoczął udział w rywalizacji o tytuł "Rowerowej Stolicy Polski".

Dzisiaj uczniowie wracają do szkół -życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za jak najlepsze oceny, także dzisiaj rozpoczęła się walka o tytuł "Rowerowej Stolicy Polski", w której udział bierze po raz pierwszy Elbląg. Zasady są proste. Wszyscy, którzy jeżdżą na rowerze i są posiadaczem telefonu komórkowego, mogą wziąć udział w zabawie. Rowerzyści pobierają specjalnie stworzoną na potrzeby rywalizacji darmową aplikację, która rejestruje trasy i ich długości. Uczestnik sam decyduje, dla którego z miast „kręci kilometry”. Aplikację „Rowerowa stolica Polski” znajdziemy w sklepie Play (dla systemów Android) lub w sklepie Apple Store (dla systemów IOS). Po zainstalowaniu aplikacji wybieramy Elbląg i rozpoczynamy kręcenie kilometrów dla naszego miasta. Co ważne, kilometry dla swojego miasta możemy kręcić w każdym miejscu na świecie! Przed nami 30 dni rowerowego szaleństwa. Warto pamiętać o tym, żeby przed korzystaniem z aplikacji "Rowerowa Stolica Polski", która będzie liczyła Wasze kilometry na rowerze, sprawdzić ustawienia telefonu. Do poprawnego działania aplikacji niezbędne jest wyłączenie oszczędzania baterii oraz włączenie opcji działania w tle dla aplikacji. W innym przypadku może dochodzić do błędnego naliczania kilometrów. W razie pytań czy problemów można kontaktować się pod adres mailowy: support@rowerowastolicapolski.pl

Więcej szczegółów o akcji na: kilometry dla Elbląga.