Rzeka atrakcji podczas Festiwalu Sportów Wodnych
Pokazy flyboardu, bezpłatne przejażdżki łodziami motorowymi i wodne atrakcje dla miłośników adrenaliny – tak zapowiada się VI Festiwal Sportów Wodnych. W sobotę, 11 lipca, na rzece Elbląg odbędzie się jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń tegorocznych Dni Morza. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godz. 12.
- Festiwal Sportów Wodnych, to jedno z tych wydarzeń, które trzeba zobaczyć i przeżyć. Już w najbliższą sobotę będzie można skorzystać z bezpłatnych przejażdżek na łodzi, czy holowania na bananie - taka okazja nie zdarza się często. To dobry moment na sprawdzenie jak Stare Miasto wygląda od strony wody. To jednak nie koniec emocji. Festiwal urozmaicą również dzienne pokazy flyboard, a klamrą kończącą sobotni dzień będzie pokaz nocny, który rok temu przyciągnął nad Bulwar Zygmunta Augusta sporą liczbę widzów, start o godzinie 21:45. Zachęcamy do przyjścia na Stare Miasto i skorzystania z atrakcji całymi rodzinami – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu.
Program imprezy:
godz. 12:00 – uroczyste otwarcie
godz. 12:05 – 12:15 – pokaz flyboard
godz. 12:15 – 13:00 – przejażdżki po rzece Elbląg, między mostami (dmuchane zabawki wodne holowane za łodziami motorowymi – banan, wersalka, tapczan)
godz. 13:00 – 13:15 – pokaz flyboard
godz. 13:30 – 14:30 – przejażdżki po rzece Elbląg łodziami motorowymi
godz. 14:30 – 14:45 – pokaz flyboard
godz. 15:00 – 16:00 – przejażdżki po rzece Elbląg, między mostami (dmuchane zabawki wodne holowane za łodziami motorowymi – banan, wersalka, tapczan)
godz. 16:00 – zakończenie przejażdżek po rzece Elbląg
godz. 21:45 – 22:00 – nocny pokaz flyboard i zakończenie Festiwalu Sportów Wodnych