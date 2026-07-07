Rzeka atrakcji podczas Festiwalu Sportów Wodnych

- Festiwal Sportów Wodnych, to jedno z tych wydarzeń, które trzeba zobaczyć i przeżyć. Już w najbliższą sobotę będzie można skorzystać z bezpłatnych przejażdżek na łodzi, czy holowania na bananie - taka okazja nie zdarza się często. To dobry moment na sprawdzenie jak Stare Miasto wygląda od strony wody. To jednak nie koniec emocji. Festiwal urozmaicą również dzienne pokazy flyboard, a klamrą kończącą sobotni dzień będzie pokaz nocny, który rok temu przyciągnął nad Bulwar Zygmunta Augusta sporą liczbę widzów, start o godzinie 21:45. Zachęcamy do przyjścia na Stare Miasto i skorzystania z atrakcji całymi rodzinami – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu.