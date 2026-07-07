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Rzeka atrakcji podczas Festiwalu Sportów Wodnych

 Elbląg, Rzeka atrakcji podczas Festiwalu Sportów Wodnych
Fot. MOSiR

Pokazy flyboardu, bezpłatne przejażdżki łodziami motorowymi i wodne atrakcje dla miłośników adrenaliny – tak zapowiada się VI Festiwal Sportów Wodnych. W sobotę, 11 lipca, na rzece Elbląg odbędzie się jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń tegorocznych Dni Morza. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godz. 12.

- Festiwal Sportów Wodnych, to jedno z tych wydarzeń, które trzeba zobaczyć i przeżyć. Już w najbliższą sobotę będzie można skorzystać z bezpłatnych przejażdżek na łodzi, czy holowania na bananie - taka okazja nie zdarza się często. To dobry moment na sprawdzenie jak Stare Miasto wygląda od strony wody. To jednak nie koniec emocji. Festiwal urozmaicą również dzienne pokazy flyboard, a klamrą kończącą sobotni dzień będzie pokaz nocny, który rok temu przyciągnął nad Bulwar Zygmunta Augusta sporą liczbę widzów, start o godzinie 21:45. Zachęcamy do przyjścia na Stare Miasto i skorzystania z atrakcji całymi rodzinami – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu.

 

Program imprezy:

godz. 12:00 – uroczyste otwarcie

godz. 12:05 – 12:15 – pokaz flyboard

godz. 12:15 – 13:00 – przejażdżki po rzece Elbląg, między mostami (dmuchane zabawki wodne holowane za łodziami motorowymi – banan, wersalka, tapczan)

godz. 13:00 – 13:15 – pokaz flyboard

godz. 13:30 – 14:30 – przejażdżki po rzece Elbląg łodziami motorowymi

godz. 14:30 – 14:45 – pokaz flyboard

godz. 15:00 – 16:00 – przejażdżki po rzece Elbląg, między mostami (dmuchane zabawki wodne holowane za łodziami motorowymi – banan, wersalka, tapczan)

godz. 16:00 – zakończenie przejażdżek po rzece Elbląg

godz. 21:45 – 22:00 – nocny pokaz flyboard i zakończenie Festiwalu Sportów Wodnych


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • MOSiR robi dużo dobrego, ale z pełnym szacunkiem: otwarcie - pokaz- przejażdżki - pokaz - przejażdżki - pokaz - przejażdżki - zakończenie, to raczej dość skromny program. Do tego ten cały flyboard, typowa rozrywka dla zamożnych bananów, coś jak skutery wodne dla bandy nowobogackich, którzy się prześcigają w byciu głośniejszym. Albo do wypożyczenia 200zł/5min.
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    niby_fajnie_ale_tylko_troche(2026-07-07)
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