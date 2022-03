Rzeki pełne życia (Opowieści z lasu, odc. 312)

- "Leśne rzeki" to kolejny film stworzony przez Leśne Studio Filmowe w Bedoniu. Tak jak poprzednie produkcje, film ukazuje bogate piękno naturalnych biotopów - podaje YouTube magazynu Echa Leśne. Zachęcamy do obejrzenia produkcji opowiadającej o tym, co w rzece piszczy.

- Przekonamy się, że różnego rodzaju wodne stworzenia, w tym ryby, też są zwierzętami leśnymi. Doskonałe, podwodne ujęcia pozwolą spojrzeć nam na las z innej perspektywy, zapoznając nas jednocześnie z tajemniczym światem niezgłębionych leśnych zakamarków. Film ukaże widzowi gatunki i zachowania zwierząt, o których istnieniu w naszej przyrodzie większość z nas nie miała pojęcia - podaje na swoim YouTube magazyn Echa Leśne. Warto więc zobaczyć, co przygotowali autorzy filmu. - Rzeki to symbol potęgi i siły wieczności. Ich ruch przypomina drogę, symbolizuje wędrówkę przez czas. Niosą dziennie nieskończoną ilość litrów wody, tony piasku i mułu. Tysiącom gatunków zapewniają dom, jak również środowisko rozrodu i wychowania potomstwa - tak, trochę przyrodniczo, a trochę poetycko, o znaczeniu rzek mówią strony Lasów Państwowych. Dodajmy jeszcze, że Nadleśnictwo Elbląg, jeśli chodzi o to "wodne" przyrodnicze życie, jest terenem dość bogatym. - Wysoczyzna Elbląska to jedno z miejsc o najgęstszej sieci rzecznej w Polsce - podkreśla Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Dodatkowo mamy tu wysoki poziom wód gruntowych z licznymi źródliskami. Dzięki temu lasy naszego nadleśnictwa są bardzo różnorodne i bogate przyrodniczo - mówi leśnik.

oprac. TB