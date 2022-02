Są nowe wozy, a wkrótce nowa strażnica

Cztery nowe wozy otrzymali w piątek (4.02) elbląscy strażacy. W tym roku czeka ich również przeprowadzka do nowej strażnicy przy ulicy Łęczyckiej. Zdjęcia.

Cztery nowe wozy

Strażacy otrzymali dwa wozy ratowniczo - gaśnicze i dwa specjalne. Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się nowej strażnicy przy ul. Łęczyckiej. - Przeznaczone będą do walki z pożarami i zwalczania miejscowych zagrożeń. Jestem przekonany, że zainwestowane w elbląskich strażaków środki przyniosą wymierne efekty, których wskaźnikiem jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu - podkreślił mł. bryg. Łukasz Kochan, komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

W uroczystości uczestniczył m.in. wojewoda warmińsko - mazurski Artur Chojecki. - Bezpieczeństwo obywateli jest dla nas najważniejsze. Rząd mocno wspiera służby mundurowe, a ustawa modernizacyjna dała w tym zakresie szerokie możliwości. Dobry sprzęt ułatwia pracę strażakom i sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców - mówił wojewoda.

Niebawem przeprowadzka

Kiedy strażacy przeprowadzą się do nowego budynku przy ul. Łęczyckiej?

- Jest on już oddany do użytku, mamy pozwolenie nadzoru budowlanego. Jednak abyśmy mogli w nim funkcjonować, musimy przeprowadzić jeszcze jedno postępowanie przetargowe. Wyłoni ono firmę, która zainstaluje sprzęt informatyczny, jest to oczywiście niezbędne, by przeprowadzić się do budynku na ul. Łęczyckiej. Mamy nadzieję, że to nastąpi jeszcze w tym roku – wyjaśnia komendant.

Inwestycja przy ul. Łęczyckiej była planowana od wielu lat.

- Mojemu poprzednikowi udało się pozyskać działkę pod budowę strażnicy. W 2016 roku udało się otrzymać środki finansowe na rozpoczęcie inwestycji. W pierwszej kolejności ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na dostarczenie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. W kolejnych latach w ramach ustawy modernizacyjnej służb mundurowych na lata 2017 - 2020 zostały zabezpieczone środki, dzięki którym udało nam się wybudować obiekt przy ul. Łęczyckiej. Zostaliśmy też wpisani do kolejnej ustawy modernizacyjnej i w niej są zabezpieczone pieniądze na dalsze potrzeby inwestycyjne. Łącznie wydaliśmy na budowę nowej komendy 25 mln zł. Te pieniądze w pierwszym kosztorysie pozwalały zrealizować całą inwestycję. Jednak wzrosły ceny materiałów budowlanych i usług, co spowodowało, że o 30 procent wzrosły też koszty budowy strażnicy. Teraz mamy ją zrealizowaną w 70 procentach. Mówiąc o całości inwestycji, trzeba pamiętać, że budynek komendy to również: boisko sportowe, bieżnia i przeniesienie treningowej komory dymowej z ulicy Bema. Te rzeczy pozostają jeszcze do zrobienia – mówi mł. bryg. Łukasz Kochan

Sygnalizacja pod kontrolą

Wśród mieszkańców Elbląga trwa dyskusja o lokalizacji nowej strażnicy: w godzinach szczytu tworzą się tutaj korki.

- Od kilku lat prowadzimy rozmowy z Urzędem Miejskim w Elblągu i są wypracowane pewne mechanizmy, które pozwolą nam na udrożnienie ulicy Łęczyckiej w kierunku ul. Bema, gdzie mamy problem wąskiego gardła w godzinach szczytu. Nasza propozycja, którą złożyliśmy miastu jest taka, abyśmy z naszego poziomu kierowania mogli sterować sygnalizacją. W momencie przyjmowania zgłoszenia przez dyżurnego moglibyśmy blokować skrzyżowanie ul. Bema i ul. Saperów: będzie wtedy zielona fala w kierunku ul. Bema od ul. Łęczyckiej - wyjaśnia komendant.