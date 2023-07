Są wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak wypadli młodzi elblążanie?

Jak wypadli ósmoklasiści z Elbląga na egzaminie kończącym naukę w szkole podstawowej? Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już wstępne wyniki.

W Elblągu egzamin z języka polskiego zdawało 1459 osób, średni wynik to 62,60 proc. Z angielskiego zdawało 1458 osób, średni wynik to 67,15 proc. Najgorzej poszła oczywiście matematyka – średni wynik 1459 zdających to 52,73 proc. Cztery osoby pisały egzamin z języka niemieckiego, jedna z rosyjskiego, wyniki dla tych egzaminów nie są podane.

Jak przedstawia się sytuacja w powiecie elbląskim? Polski zdawało 596 osób, średni wynik to 61,25 proc. Angielski – 595 osób na średnio 58,63 proc. 596 podchodzących do egzaminu z matematyki „wspólnie” osiągnęło średnią 45,98 proc. Jedna osoba zdawała egzamin z języka niemieckiego.

Dla porównania, średnie wyniki z polskiego, angielskiego i matematyki w kraju to odpowiednio 66, 66 i 53 proc. W województwie warmińsko-mazurskim 62, 62 i 48 proc. Olsztyn ma z kolei odpowiednio 65, 71 i 57 proc.