Ściąga portElu. Obozy i półkolonie 2024

Wakacje 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Jak zapewnić swoim pociechom niezapomniany wypoczynek? Jak co roku przygotowaliśmy Ściągę z ciekawymi pomysłami na spędzenie przez dzieci i młodzież kreatywnych i ciekawych wakacji.

Centrum Edukacyjne ZAZUMI Korepetycje i Półkolonie

Oferuje półkolonie letnie dla dzieci, które uwielbiają aktywnie spędzać czas, dla wszystkich kreatywnych i lubiących przygody. Jak co roku stawiają uwagę na ruch i integrację dzieci. Półkolonie letnie będą realizowane w grupach zgodnie z wytycznymi, dla dzieci w wieku szkolnym 6-12 lat. Dzieci będą przyprowadzane i odbierane w siedzibie Zazumi Korepetycje ul. Armii Krajowej 7-8 w Elblągu.

W programie m.in.:

wycieczka do Kurzętnika na Kurzą Górę

zjeżdżalnie tubingowe

wyjście do RPR Nowa Holandia

wyjście do Bażantarni

wyjście do Cinema City na seans filmowy z popcornem i napojem

wyjście na boisko sportowe lub halę sportową

warsztaty artystyczne

zabawy edukacyjne

wyjście na pizzę

wyjście na lody

gry i zabawy z wodą

zabawy zdalnie sterowanymi modelami samochodów Ferrari i BMW

zabawy z konsolą Nintendo Switch oraz Microsoft XBox One Kinect

"Giganci Show”- zabawa przy muzyce

Turnusy:

I. 1-5 lipca

II. 8-12 lipca

III. 15-19 lipca

IV. 22-26 lipca

V. 29 lipca-2 sierpnia

Cena: 880 zł

Cena zawiera: II śniadanie, obiad w miejscu atrakcji + słodki lub owocowy podwieczorek, woda do picia, ubezpieczenie NNW, opiekę w godz. 7-16 (po uzgodnieniu istnieje możliwość odbioru dziecka po godz. 16).

Kontakt i zapisy:

55 621 29 28

796 212 922

Strona WWW

Facebook

Aktywny wypoczynek na rolkach i KS Orzeł Elbląg zapraszają wszystkie chętne dzieci w wieku od 6 do 12 lat na półkolonie oraz obóz w Piaskach. W tym roku oferują do wyboru dwie możliwości spędzenia lata. Niech Wasze dziecko przeżyje niezapomniane chwile na rolkach tego lata!

W programie półkolonii m.in.:

codzienna nauka i doskonalenie jazdy na rolkach

basen

activity park

kino

kreatywne warsztaty

W programie kolonii m.in:

nauka i doskonalenie jazdy na rolkach

zajęcia z tenisa ziemnego

wycieczka do Krynicy Morskiej

wycieczka na Wielbłądzi Garb

wycieczki rowerowe

gry terenowe

dyskoteki

Turnusy:

I. 24-28 czerwca (półkolonie) „Rolkowo. Odlotowo”

II. 8-14 sierpnia/ 8-18 sierpnia (obóz) „Wakacyjna Przygoda” w Piaskach

Cena: 740-2550 zł

Cena zawiera: pełne wyżywienie (II śniadanie, dwudaniowy obiad, owoce, woda) oraz wykwalifikowaną kadrę, 100% zabawy połączonej z nauką jazdy, ubezpieczenie NNW, opiekę nad dziećmi w godz. 7-16, całodobową w przypadku obozu.

Kontakt i zapisy:

501 661 126

Strona WWW

Facebook

Jak co roku zaprasza wszystkie dzieci do swojego studia na wakacyjne szaleństwo! To lato będzie niezapomniane dla Twojego dziecka! W te wakacje przygotowali 3 turnusy półkolonii pełnych tańca i zabawy! Oprócz nauki tańca zapewniają Twojemu dziecku każdego dnia inną atrakcję.

W programie m.in.:

warsztaty plastyczne

wyjście do kina

wyjście na Stare Miasto

karaoke

wyjście na kręgle

wyjście do Activity Parku na trampoliny

zabawy integracyjne

zajęcia taneczne

wycieczka do Nowej Holandii

Turnusy:

I. 24-28 czerwca

II. 29 lipca-2 sierpnia

III. 19-23 sierpnia

Cena: 650 zł

Cena zawiera: drugie śniadanie i dwudaniowy obiad, opiekę wykwalifikowanej kadry, wstęp na wszystkie atrakcje objęte programem, ubezpieczenie NNW, opiekę w godz. 7:30-16:00.

Kontakt i zapisy:

728 764 658 – recepcja

511 912 289 – Milena Sikorska (właściciel)

Strona WWW

Facebook

Zaprasza dzieci w wieku 7-11 lat na odjazdowe półkolonie z robotami, minecraftem, programowaniem i eksperymentami. Podczas półkolonii w FanRobot Twoje dziecko zdobędzie nowe umiejętności i rozwinie swoje zainteresowania. Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa i dobrej zabawy posiadają tylko 15 miejsc w każdym terminie.

W programie m.in.:

warsztaty robotyki

zajęcia programowania

zajęcia handmade i projektowania 3D

warsztaty młodego naukowca

wycieczka do Parku Piekarczyka

plac zabaw

laserowy paintball

basen

kręgle

Turnusy:

I. 24-28 czerwca

II. 22-26. lipca

III. 5-9 sierpnia

IV. 19-23 sierpnia

V. 26-30 sierpnia

Cena: 859 zł

W cenie: dwudaniowy obiad, ubezpieczenie NNW, opieka w godz. 7:30-16:00.

Kontakt i zapisy:

517 03 02 02

Strona WWW

Facebook

Półkolonie wodne w Elblągu rozpoczną się 24 czerwca. Zaplanowano aż dziewięć pięciodniowych turnusów na Przystani Grupy Wodnej. W tym roku na każdy turnus przyjętych będzie tylko 40 dzieci, które wypoczywać będą aktywnie na rzece Elbląg. Dzięki klubokawiarni uczestnicy nie są zależni od pogody. ASW Grupy wodnej od kilkunastu lat oferuje również Kolonie Wodne, obozy windsurfingowe i nurkowe we Władysławowie, a także Obozy Sportów Wodnych i Rozwoju Dobrych Relacji.

W programie półkolonii m.in.:

kajaki

motorówki

żaglówki

rowery wodne

gry i zabawy

strefa wypoczynku

dmuchane place zabaw

siatkówka

W programie kolonii m.in.:

windsurfing

żeglarstwo

nurkowanie w aqualungu

motorowodne i ratownicze skoki desantowe z motorówki

wyprawy kajakami i rowerami

ścianki wspinaczkowe

strzelectwo sportowe

wyprawa globtrotera

Turnusy kolonii:

I. 24 czerwca-5 lipca

II. 5-16 lipca

III. 16-27 lipca

IV. 27 lipca-7 sierpnia

Turnusy półkolonii:

A. 24-28 czerwca

B. 1-5 lipca

C. 8-12 lipca

D. 15-19 lipca

E. 22-26 lipca

F. 29 lipca-2 sierpnia

G. 5-9 sierpnia

H. 19-23 sierpnia

I. 26-300 sierpnia

Cena: od 679zł do 3399zł

W cenie: wszystkie atrakcje, opieka instruktorska i dwudaniowy obiad, ubezpieczenie NNW, opieka w godz. 7:30-16:30 (na koloniach we Władysławowie przez całą dobę).

Kontakt i zapisy:

603 717 234

Strona WWW

Facebook

Oferuje dzieciom możliwość spędzenia kreatywnego czasu na półkoloniach poprzez naukę szycia na maszynie, robótki ręczne, makramę i szydełkowanie. Dodatkowo, prowadzą zajęcia z nauki języka angielskiego z pomocą robota EMYS, co czyni naukę zabawną i angażującą. To doskonały sposób na połączenie przyjemności z edukacją podczas wakacji.

W programie m.in.:

nauka szycia na maszynie

szydełkowanie

angielski z robotem EMYS

eksperymenty

sensoplastyka

warsztaty mydlarskie

makrama

Turnusy:

I. 1-5 lipca

II. 15-19 lipca

III. 5-9 sierpnia

IV. 26-30 sierpnia

Cena: 790 zł

Cena zawiera: śniadanie, obiad, wodę do picia, wyjście na lody, ubezpieczenie NNW, opiekę od 6:50 do 16:00 (zajęcia odbywają się w godz. 8-15)

Kontakt i zapisy:

886 267 483. Asia

503 055 514. Agata

Facebook

Zaprasza na obozy i półkolonie windsurfingowe, które dostarczą mnóstwo radości, nauki i przygody! Zajęcia z windsurfingu to nie tylko świetna zabawa, ale również wiele korzyści dla młodych uczestników, takich jak rozwój fizyczny, samodzielności i pewność siebie, koncentracja i dyscyplina, praca zespołowa i nowe przyjaźnie oraz rozwijanie miłości do natury.

W programie m.in.:

windsurfing

SUP (paddleboarding)

Trickboard

deskorolki

survival

kreatywne warsztaty

zajęcia o zrównoważonej ekonomii wody oraz ekologii

Turnusy:

I. 8-12 lipca - młodzieżowa surf półkolonia (10+)

II. 15-19 lipca - kids surf półkolonia (6-12 lat)

III. 22-26 lipca - kids

IV. 29 lipca-2 sierpnia - młodzieżowa

V. 5-9 sierpnia - kids

Cena: 1590 zł

Cena zawiera: szkolenie windsurfingowe wraz ze sprzętem, wszystkie wymienione atrakcje, zajęcia alternatywne w razie braku pogody, drugie śniadanie/podwieczorek oraz obiad, ubezpieczenie NNW, upominki, godzinę zajęć windsurfingu dla rodzica. Koszt transportu z Elbląga i z Braniewa zależny jest od ilości osób zainteresowanych transportem.

Kontakt i zapisy:

534 500 360 – Justyna

Strona WWW

Inne firmy zainteresowane dodaniem swojej oferty prosimy o kontakt na milosz@portel.pl

---materiał promocyjny---