Ściąga portElu. Obozy i półkolonie 2026

Wakacje 2026 zbliżają się wielkimi krokami. Jak zapewnić swoim pociechom niezapomniany wypoczynek? Jak co roku przygotowaliśmy Ściągę z ciekawymi pomysłami na spędzenie przez dzieci i młodzież kreatywnych i ciekawych wakacji.

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a Coolonie wraz z KS Orzeł Elbląg mają dwie świetne propozycje dla Twojego dziecka! Zapraszamy na aktywne półkolonie dzieci w wieku 6–12 lat.

W programie m.in.:

Codzienna nauka i doskonalenie jazdy na rolkach,

seans w kinie,

wyjście na basen,

wycieczka do JumpWorld w Ostródzie,

zajęcia kreatywne i integracyjne,

niezapomnianą nocowankę z projekcją filmów i pizzą!

Turnus:

29 czerwca – 4 lipca

Cena zawiera:

pełną opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry w godz. 7-16,

ubezpieczenie uczestników,

pełne wyżywienie każdego dnia (II śniadanie, dwudaniowy obiad, owoce, woda),

ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika,

bezpieczną i przyjazną atmosferę,

100 proc. zabawy i aktywnie spędzony czas.

Kontakt i zapisy:

503-894-151

Wyjątkowy obóz na wodzie latem

Zapraszamy dzieci w wieku 7–14 lat

W programie m. in.:

Codzienne zajęcia na lodowisku w Tomaszowie Mazowieckim dla początkujących i zaawansowanych,

ognisko, kręgle, kąpiele z ratownikiem, warsztaty i nocne podchody.

dojazd autokarem,

pełne wyżywienie,

gadżet obozowy

Turnus:

6-13 sierpnia

Kontakt i zapisy:

503-894-151

Strona WWW: https://coolonie.pl

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556659003143

Elbląska Szkółka Piłkarska zaprasza na letni wypoczynek.

W programie m. in.:

doświadczona i wykwalifikowana opieka kadry wychowawczej oraz trenerskiej,

zespołowe i indywidualne treningi piłki nożnej, gry i zabawy, indywidualne i zespołowe w kompleksie boisk w Gronowie Górnym (koszykówka, piłkarzyki, piłkarski dart, siatkówka, tenis),

woda do picia, obiad oraz napój,

wyjście do Kina Światowid,

wyjście do Muzeum Gier Komputerowych Arcade Classics Muzeum,

Activity Park (gimnastyka i trampoliny),

codziennie basen Dolinka,

"North-East Survival", zajęcia rekreacyjno-ruchowe z elementami surviwalu w Sierpinie koło Elbląga

Terminy tegorocznych turnusów:

I turnus: 29 czerwca - 3 lipca

II turnus: 6 lipca - 10 lipca

III turnus: 13 lipca - 17 lipca

IV turnus: 20 lipca - 24 lipca

V turnus: 27 lipca - 31 lipca

VI turnus: 3 sierpnia - 7 sierpnia

VII turnus: 10 sierpnia - 14 sierpnia

Koszt uczestnictwa to 600 zł. Liczba miejsc w turnusie ograniczona do 20 osób, jeszcze mamy wolne miejsca na wszystkie turnusy. Klub wystawia na prośbę rodzica (opiekuna) zaświadczenie do zakładu pracy o dofinansowanie obozu, kolonii, półkolonii. Rodziców i opiekunów prosimy o pobranie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku i wypełnioną dostarczyć ją do organizatora półkolonii.

Kontakt:

trener Jacek Florek, tel. 512 649 231

Fan Robot zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na odjazdowe półkolonie z robotami, minecraftem, programowaniem, majsterkowaniem i eksperymentami.

W programie m.in.:

Podczas półkolonii w FanRobot Twoje dziecko zdobędzie nowe umiejętności i rozwinie swoje zainteresowania. U nas nauczy się podstaw programowania z wykorzystaniem różnych narzędzi, zbuduje roboty z klocków Lego i nie tylko, zrealizuje dowolny projekt w technice 3D, poćwiczy angielski z robotem EMYS.

Zostanie młodym naukowcem obserwując świat pod mikroskopem, czy tworząc własne układy elektroniczne. Przygotuje też magnesy z koralików HAMA oraz na ploterze UV według własnego projektu, pomajsterkuje z użyciem prawdziwych narzędzi w warsztacie KnockKnock i wiele więcej. W programie mamy też wycieczki do parku trampolin, na basen i kręgle. W tym roku nowością będzie trening koncentracji i szybkości na naszej ściance blazepod oraz turniej strzelecki do celu na profesjonalnych symulatorach laserowych. Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa i dobrej zabawy posiadamy tylko 15 miejsc w każdym terminie.

Już od 13 lat w Elblągu rozwijamy u dzieci pasję do robotyki i programowania, a od września 2025 jesteśmy w nowym lokalu na pasażu przy ul. Hetmańskiej 3j (obok sklepu komputerowego). Po wakacjach zapraszamy na regularne warsztaty do FanRobot. Do wyboru mamy kursy robotyki, matematyki w minecraft, warsztaty młodego programisty, kursy programowania w świecie minecrafta, python dla nastolatków, warsztaty multimedialne oraz majsterkowanie. Zapraszamy też na niesamowite urodziny.

Turnusy:

Termin I: 29 czerwca - 3 lipca

Termin II: 13 lipca - 17 lipca

Termin III: 10 sierpnia - 14 sierpnia

Termin IV: 24 sierpnia - 28 sierpnia

Kontakt i zapisy:

Więcej informacji na naszej stronie: www.fanrobot.pl/polkolonie oraz pod numerem telefonu: 517 03 02 02 i naszym profilu na Facebooku.

Zapraszamy na wyjątkowe półkolonie letnie Lato w stajni FKZ 2026 – pełne słońca, końskiej energii i wakacyjnych przygód! To propozycja dla wszystkich dzieci i młodzieży – niezależnie od stopnia zaawansowania jeździeckiego. Nieważne, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z jeździectwem, czy czujesz się w siodle jak ryba w wodzie – u nas każdy znajdzie swoje miejsce.

W programie m.in.:

Codzienny kontakt z końmi i nauka poprzez zabawę,

jazdy konne dopasowane do poziomu uczestnika,

zajęcia indywidualne i grupowe,

terenowe przygody, gry, wyzwania i mnóstwo śmiechu,

budowanie odwagi, relacji i pięknych wakacyjnych wspomnień.

Nasze konie już nie mogą się doczekać, by poznać Was tego lata – są gotowe na nowe przyjaźnie, wspólne treningi i czułe przytulasy po dniu pełnym wrażeń. A my? My z niecierpliwością zastanawiamy się, co w tym roku będzie epickiego!

Turnusy:

Turnus I: 6-10 lipca

Turnus II: 13-17 lipca

Turnus III: 20-24 lipca

Turnus IV: 27-31 lipca

Turnus V: 3-7 sierpnia

Turnus VI: 24-28 sierpnia

Cena:

950 zł/tydzień

Cena zawiera:

Opieka w godzinach 8.30-16.30,

II śniadanie i obiad,

ubezpieczenie,

jazda konna,

zajęcia indywidualne i grupowe i "koniastyczne" przygody.

Kontakt i zapisy:

Wyłącznie poprzez mail fkz@elblag.com.pl, aby zarezerwować termin prosimy o wysłanie maila i wpłatę 400 zł zadatku.

Zapraszamy młodych odkrywców do wspólnej wakacyjnej przygody w pełnej szacunku, ciepłej i radosnej atmosferze!

U nas: mniej ekranów, więcej relacji, natury i prawdziwych wspomnień. Wiek uczestników: 6–11 lat.

W programie m.in.:

codzienne przygody na świeżym powietrzu,

ogniska, pikniki,

kreatywne warsztaty rozwijające talenty,

wędrówki i odkrywanie botaniki i zoologii,

gry zespołowe i zabawy pełne śmiechu,

zajęcia praktyczne rozwijające samodzielność w duchu Montessori,

cyfrowy detoks- więcej ludzi, mniej ekranów.

Tworzymy przestrzeń, w której każde dziecko może rozwijać swoje pasje, budować pewność siebie i czuć się ważne. Miejsce: Szkoła Montessori Elbląg, ul. Niepodległości 16.

Opieka w godzinach 7:00–17:00

Zdrowe jedzenie i domowa atmosfera

Wykwalifikowana i wspierająca kadra

Turnusy:

Turnus I: 29 czerwca - 3 lipca

Turnus II: 6 lipca - 10 lipca

Turnus III: 13 lipca - 17 lipca

Turnus IV: 20 lipca - 24 lipca

Turnus V: 27 lipca - 31 lipca

Cena:

Cena turnusu: 700 zł

Opłata rejestracyjna: 150 zł/osoba

Kontakt i zapisy:

575 805 015

Szkoła Tańca Broadway zaprasza na Świetlicę Wakacyjną w godz. 7-16. Dzieci można zapisywać na cały tydzień lub na wybrany dzień. Codziennie przewidujemy mnóstwo atrakcji, rekreację w mieście oraz wycieczki poza miasto. Nasza świetlica to pyszne obiady, świetna opieka, zero nudy

W programie m.in.:

Park wodny Dolinka,

trampoliny,

kino,

rejsy motorówką,

pizza,

squash,

codziennie plac zabaw, konkursy z nagrodami, dla chętnych „Mam Talent",

Wycieczki - LupisWorld, Majaland, Nowa Holandia

Cena:

750 zł jeden tydzień

200 zł jeden dzień

Kontakt i zapisy:

606 716 626

Przeżyj wakacje inne niż wszystkie! Nigdzie nie wyjeżdżasz i zostajesz w mieście? Nic straconego! Zazumi sprawi, że wakacje 2026 staną się niezapomniane! Z nami przeżyjesz wspaniałe przygody i dokonasz wielu odkryć. W gronie rówieśników poznasz lepiej otaczający Cię świat, dowiesz się wielu ciekawostek, doskonale się przy tym bawiąc.

Drodzy Rodzice, Z przyjemnością zapraszamy na 13 edycję półkolonii letnich ZAZUMI 2026. Oferujemy półkolonie letnie dla dzieci, które uwielbiają aktywnie spędzać czas, dla wszystkich kreatywnych i lubiących przygody. Jak co roku stawiamy na ruch i integrację dzieci. Na tę chwilę jesteśmy w 100 proc. gotowi. Oferta jest dostosowana do wymogów MEiN, MZ i GIS. Doświadczenie i profesjonalna kadra pedagogiczna są gwarancją, że sprostamy wszystkim wyzwaniom. Przykładamy szczególną uwagę do bezpieczeństwa i wyjątkowego samopoczucia naszych uczestników. Bezpieczeństwo i dobro dzieci były i są naszym priorytetem.

Wspaniałe i niepowtarzalne programy zapewniają, że nasze półkolonie są niezapomniane. Nasze półkolonie letnie organizowane będą w jednotygodniowych turnusach od poniedziałku do piątku w godz. 7-16 (rodziców/opiekunów dzieci pracujących do godz. 16 prosimy o informację - istnieje możliwość odbioru dziecka po godz. 16.

W programie m.in.:

- wycieczka do Majaland w Gdańsku (wtorek)

Dobrze wiemy, że dzieciaki najlepiej czują się, gdy mogą samodzielnie brykać. Dzieci będą miały do dyspozycji zewnętrzne i wewnętrzne atrakcje. Na zewnątrz znajduje się: plac zabaw, strażacy Marshalla, latający Holender, wodny plac zabaw. Na wewnętrznej hali znajduje się 16 rodzajów atrakcji: Smerfowa Kolejka, Szkoła Latania, Kulki, Żabki, Las Zabaw, Super Tratwa, Spadające Grzyby, Huśtające Drzewo i wiele innych. Majaland to miejsce pełne radości, zabawy i niezapomnianych wrażeń!

- wycieczka do Faktorni Handlowej w Pruszczu Gdańskim (czwartek)

To miejsce, gdzie przeniesiesz się w czasie o niemal 2000 lat, poznasz warunki życia ludzi zamieszkujących wówczas południowe wybrzeże Bałtyku, zobaczysz, jak wyglądało życie w osadzie. Na terenie osady nie tylko zobaczysz, jak wytwarzano naczynia – będziesz mógł własnoręcznie wykonać gliniane naczynie starożytną techniką. Spróbujesz swoich sił w strzelaniu z łuku tradycyjnego pod kierunkiem doświadczonego łucznika, a także poznasz tajniki obróbki bursztynu przy warsztacie bursztynnika. Dodatkowo weźmiemy udział w grach plebejskich: wyścigi na „konikach", przeciąganie liny, rzut podkową do celu, rzut oszczepem, walka na drewniane miecze, chodzenie po równoważni, „kółko i krzyżyk", starożytne szczudła, które pozwolą dzieciom na aktywne spędzenie czasu i pokażą im, jak bawiono się w dawnych czasach, bez nowoczesnych technologii.

- Lasertag w parku przy Faktorni Handlowej (czwartek)

Laser tag to gra zespołowa, w której biegacie, chowacie się, przejmujecie punkty, ratujecie swoich i wykonujecie misje — jak w grze komputerowej, tylko naprawdę. Broń nie strzela kulkami, lecz bezpiecznymi sygnałami podczerwieni, a trafienia rejestruje elektronika w wyposażeniu. Liczy się tu nie siła ani bójka, lecz szybkość, refleks, odwaga i umiejętność współpracy.

Ponadto:

- wyjście do RPR Nowa Holandia: całodzienny pobyt - zabawy i atrakcje: trampoliny (skupisko 8 trampolin), poducha do skakania, park liniowy, zjeżdżalnia lew,

- wyjście do Bażantarni - dla aktywnych gry (piłka nożna) i zabawy ruchowe, dla mniej aktywnych "kocing" - leniuchowanie na całego na zielonej trawce, po prostu musisz „robić nic",

- filmowe emocje - wyjście do Cinema City na seans filmowy z popcornem i napojem – nowości filmowe, -wyjście na boisko sportowe lub halę sportową - gry i zabawy sportowe, mecz piłki nożnej, koszykówka (alternatywnie do wyjścia do Bażantarni, w przypadku deszczowej pogody)

- warsztaty artystyczne - inspirujący świat z koralikami HAMA, każdy stworzy swój własny projekt obrazka, podkładki - nowe wzory i kolory 2026. Dodatkowo każdy będzie mógł zrobić z koralików HAMA swój brelok lub magnes na lodówkę!

- warsztaty plastyczne - kreatywne pobudzanie wyobraźni dzieci: świat kolorowej kredy.

- zabawy edukacyjne - gry planszowe,

- wyjście na pizzę,

- wyjście na lody,

- gry i zabawy z wodą - paintball wodny (uzależnione od warunków pogodowych)

- Nowość! Zabawy zdalnie sterowanymi modelami samochodów Audi i BMW - steruj tymi wyjątkowymi modelami za pomocą bezprzewodowych kierowców. Poczujecie moc sportowych emocji! Dzieci będą korzystały z toru Carrera Digital 124 o długości 9,3 m z samochodami Audi R8 LMS GT3 i BMW M4 GT3, który zawiera proste, zakręty, prostą do wyprzedzania, podwójny wiadukt, pobocza. Zob. https://www.youtube.com/watch?v=clJuB8N_DnY

- zabawy z konsolą Nintendo Switch,

- zabawy z konsolą Microsoft XBox One Kinect - rozwijanie zdolności psychoruchowych dzieci, wyścigi samochodowe z kierownicami w fotelach PLAYSEAT® EVO BLACK ActiFit™

- "Show time"- każdy będzie mógł zaprezentować swój talent lub pasję czy hobby. Zabawa przy muzyce. Każdy uczestnik naszych półkolonii letnich otrzyma dyplom i upominek!

Jak zawsze gwarantujemy Państwa dzieciom świetną zabawę, moc wrażeń w miłej atmosferze i bezpiecznych warunkach. Nasza Kadra składa się z ludzi posiadających odpowiednie kwalifikacje, pozytywnie nastawionych do życia, odpowiedzialnych i lubiących pracę z dziećmi i jest niezmienna od lat. Liczba opiekunów jest zawsze większa niż przewidują to przepisy!

Kładziemy największy nacisk na bezpieczeństwo Dzieci oraz stuprocentową realizację programów tematycznych.

Wychowawcy to osoby mające na co dzień zajęcia z dziećmi, cechuje ich wszechstronność zainteresowań: pasjonaci sportu, wyzwań survivalowych, jak i tryskający energią artyści. Jak nikt inny potrafią zadbać o bezpieczeństwo swoich wychowanków, a także zorganizować dla nich wspaniałe zajęcia.

Nasza kadra bierze czynny udział we wszystkich zajęciach organizowanych dla dzieci, a przez to lepiej je rozumiemy. Indywidualne podejście do każdego uczestnika, rodzinna atmosfera i wiele atrakcji na każdym turnusie to gwarantowany sposób na udane zajęcia.

W trakcie półkolonii letnich każdy uczestnik będzie miał zagwarantowane: II śniadanie, obiad w miejscu atrakcji plus słodki lub owocowy podwieczorek. Woda do picia bez ograniczeń. Każde dziecko objęte będzie ubezpieczeniem NNW. Półkolonie odbywają się za zgodą Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Przypominamy - działy socjalne firm dofinansowują lub w pełni zwracają koszty związane z pobytem Dzieci na koloniach. Faktury wystawiamy po wpłaceniu całej kwoty. Wystawiamy zaświadczenia do zakładów pracy.

Turnusy:

I turnus 6 lipca - 10 lipca

II turnus 13 lipca - 17 lipca

III turnus 20 lipca - 24 lipca

Kontakt i zapisy:

55 621 29 28

796 212 922

