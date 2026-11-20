Sekret młodego pokolenia

„Przyszłość a Ty” to inicjatywa edukacyjna policji adresowana do młodzieży i rodziców. Jej założeniem jest tworzenie społeczności, która opowiada się za życiem bez przemocy, uzależnień i hejtu. W piątek (20 listopada) w Elblągu odbyła się uroczysta gala podsumowująca projekt. Mogliśmy również obejrzeć przygotowany przez uczniów spektakl pt. „Sekret”. Zobacz zdjęcia.

Najpierw był casting i próby, później premiera dla rodziców oraz pokaz dla uczniów. W Elblągu młodzież przygotowała spektakl poświęcony problemom społecznym w ramach policyjnego programu „Przyszłość a Ty”. W piątek odbyła się uroczysta gala podsumowująca ten projekt. Promowanie stylu życia wolnego od przemocy i uzależnień, rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych, budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych, wzmacnianie poczucia własnej wartości wśród młodych ludzi, przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści i inspirowanie do odkrywania pasji i zaangażowania społecznego to główne założenia i przesłania programu „Przyszłość a Ty”.

- Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu oraz Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym stworzyli sztukę, która mówi o tym, jak młodzież widzi błędy popełniane przez rówieśników. O tym dlaczego sięgają po narkotyki, zamykają się w ekranach telefonów. Jest to bardzo mocny przekaz od dzieci do rodziców, od rówieśników do rówieśników. Wierzymy, że będzie skuteczny – mówi mł. Inspektor Tomasz Kamiński, Komendant Miejski Policji w Elblągu.

Wspólna praca nad przedstawieniem „Sekret” była okazją do rozmowy o bezpieczeństwie, relacjach i przeciwdziałaniu przemocy.

- O relacjach, hejcie, narkotykach, uzależnieniu od telefonów komórkowych, ale mówimy także o policji i o wydarzeniach w Krakowie. To już nie są żarty. To nie jest zabawa, to nie jest czas na to, żebyśmy byli osobno. To jest czas, żebyśmy byli razem, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo – mówi Grzegorz Jach, policjant w stanie spoczynku, pedagog, krajowy koordynator programu i reżyser spektaklu.

W gali podsumowującej projekt uczestniczyli między innymi: komendanci jednostek policji oraz funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką społeczną z garnizonu warmińsko-mazurskiego, młodzież szkolna, nauczyciele i pracownicy oświaty oraz samorządowcy. Gospodarzem wydarzenia było CSE "Światowid".