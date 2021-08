Senator i poseł o szkole i nie tylko

Nowy rok szkolny w czasie pandemii, „Polski Ład”, miejskie stypendia dla przyszłych medyków – to niektóre tematy, które poruszali senator Jerzy Wcisła i poseł Jacek Protas z KO w czasie dzisiejszego (30 sierpnia) spotkania z dziennikarzami.

O szkole i koronawirusie

- Pojutrze rozpoczęcie nowego roku szkolnego – mówił poseł Jacek Protas. - 4,5 mln dzieci w Polsce pójdzie do szkół, podobnie prawie 1,5 mln przedszkolaków. Jesteśmy w bardzo trudnych warunkach, bo przez 1,5 roku pandemii ta nauka odbywała się albo zdalnie, albo w najlepszym przypadku hybrydowo. Dzieci pójdą do szkół, co do których mamy wątpliwości, czy są należycie przygotowane – zaznaczył.

Poseł podkreślił, że w minionym tygodniu Platforma Obywatelska zorganizowała w sejmie konsultacje z nauczycielami, dyrektorami, rodzicami i organizacjami pozarządowymi.

- Ostatnie wypowiedzi ministra Czarnka czy wiceministra Piontkowskiego wskazują na to, że nie ma jasnego planu na to, w jaki sposób ta nauka na wypadek pandemii ma być organizowana. Słyszymy tylko i wyłącznie różnego rodzaju okólniki, natomiast fakty są takie, że np. do szkół elbląskich, gdzie od 1 września rozpocznie naukę ponad 17 tys. uczniów, nie trafiły do tej pory żadne środki dezynfekujące, aparaty do mierzenia temperatury czy dezynfekcji rąk, o które samorządowcy zabiegali. Pan prezydent Wróblewski ze swoimi służbami kieruje środki i własne zasoby, by przynajmniej na początek roku szkolnego zabezpieczyć szkoły, ale to oczywiście nie wystarczy. Zwłaszcza, że i tak samorząd elbląski dopłaca 100 mln zł rocznie do edukacji.

Według Jacka Protasa, ciężar finansowania takich działań powinno wziąć na siebie ministerstwo. Poseł zaznaczył też, że dyrektorzy szkół postulują poprawę dostępu uczniów do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bo w związku z pandemią i ograniczonymi kontaktami z ludźmi dzieci i młodzież wymagają tego rodzaju wsparcia. Wśród problemów wskazał też fakt, że tylko 70 proc. nauczycieli jest zaszczepionych, co wymaga podjęcia działań zachęcających pozostałych nauczycieli do szczepienia.

- Samorządy tracą bardzo wiele środków przy okazji różnego rodzaju zmian legislacyjnych, natomiast ponoszą coraz większe koszty związane z prowadzeniem oświaty. Oświata to nie tylko płace nauczycieli, nie tylko utrzymywanie budynków, ale też nakłady inwestycyjne, by szkoła była nowoczesna i przyjazna – stwierdził poseł Protas. Odniósł się też do kwestii szkolnych realiów w dobie „Polskiego Ładu”.

- Jako wieloletni nauczyciel, rodzic, dziadek, jestem zaniepokojony tymi wypowiedziami (ministra Czarnka – red.), bo wynika z nich, że Polska szkoła ma wrócić swoimi korzeniami wręcz do średniowiecza. Ma brakować w tej szkole miejsca na tolerancję, na otwartość, na nowoczesne metody nauczania, bardziej ukierunkowane na wybór czy selekcję informacji niż „wkładanie uczniom do głowy” - stwierdził. - Dziś za pomocą jednego kliknięcia każdy normalny uczeń dotrze do informacji, nowoczesna szkoła powinna nauczyć go selekcjonowania tych wiadomości – przekonywał. - Chcemy szkoły nowoczesnej, w której najwięcej do powiedzenia mają rodzice, nauczyciele i samorządy, tymczasem minister Czarnek zapowiada, że nauczycieli w „Polskim Ładzie” mają zatrudniać kuratorzy. To absolutna centralizacja zarządzania szkołami przez kuratorów i ministerstwo, a więc powrót do lat 70' czy 60'.

- Samorządy powinny prowadzić szkoły, ale nie są od tego, by tworzyć reguły prawne. Dziś dyrektorzy szkół są ubezwłasnowolnieni w decyzji, czy przejść na tryb zdalny czy hybrydowy, bo takie decyzje podejmuje urzędnik z Sanepidu. To powinno być bardzo określone i zdefiniowane, kto decyduje o tym, jak szkoła ma uczyć. Naszym zdaniem dyrektor – dodał senator Jerzy Wcisła.

- Chcemy, tak jak chyba wszyscy rodzice, nauczyciele, aby dzieci i młodzież pracowali w normalnych warunkach. Dopóki się da, dopóki pandemia tego nie uniemożliwi, trzeba dać szansę dzieci i młodzieży, żeby uczyli się normalnie. Ale do tego potrzeba, czego również się domagaliśmy, dostosowania podstaw programowych. 1,5 roku pandemii, a podstawy programowe pozostały takie same. W systemie pandemicznym nie da się takiej ilości wiedzy przekazać młodym ludziom – podkreślił poseł Jacek Protas.

O „Polskim Ładzie”

Senator Jerzy Wcisła w czasie spotkania mówił m.in. o „Polskim Ładzie”.

- Zaczynamy się wszyscy tym „Polskim Ładem” niepokoić – stwierdził. - Głównie w imieniu samorządów napisałem do pana premiera prośbę, wniosek, by odstąpił od wprowadzania „Polskiego Ładu”. Samorządy oszacowały, że stracą na polskim ładzie 145 mld zł – zaznaczył.

W przypadku Elbląga, jak już wcześniej informowały władze miasta, ta strata ma wynosić 43 mln zł rocznie.

- 2021 r. to pierwszy rok nowej perspektywy finansowej (budżet UE planowany w 7-letnich okresach – red.), prawdopodobnie ostatni, w którym będziemy mogli rozwijać się z pieniędzy unijnych, nie z własnych. Każda złotówka zainwestowana w programy unijne czy dofinansowane unijne daje nam 3 zł. 43 mln zł rocznie w perspektywie 7 lat to 300 mln zł. 300 mln wkładu własnego to dodatkowe 600-900 mln z UE. Wyobraźcie sobie państwo, że Elbląg w ciągu 7 lat nie daje pieniędzy PiS-owi czy temu rządowi w ramach "Polskiego Ładu", a wydaje te pieniądze na inwestycje – przekonywał senator. - Wtedy możemy powiedzieć panu ministrowi, ze nie chcemy waszych pieniędzy, bo obiecywali nam już zbiornik retencyjny za 32 mln zł, ochronę przeciwpowodziową za 100 mln, których nie otrzymaliśmy. Port w Elblągu, dokończenie budowy kanału przez Mierzeję to ok. 100 mln zł i ok. 200 mln zł inwestycji potrzebnych, żeby wykorzystać w pełni ten potencjał – wyliczał.

Stwierdził, że samorząd może mieć pieniądze na wkład własny inwestycji, jeśli nie będzie ich musiał oddawać rządowi. Senator poddał też w wątpliwość, ze na inwestycjach z „Polskiego Ładu” skorzysta Elbląg, podobnie jak było w przypadku Funduszu Inwestycji Lokalnych. - Z 12 miliardów zł dostaliśmy 5 mln zł w pierwszej transzy, później – ani złotówki – podkreślił Jerzy Wcisła.

- Samorządy mają na „Polskim Ładzie” stracić ponad 26 proc. dochodu z PIT, to są dane Ministerstwa Finansów, żeby było jasne – podjął Jacek Protas. - To oznacza prawie 14 mld zł ubytków w kasie samorządów w całej Polsce – dodał. - Na Program Inwestycji Strategicznych ma być przeznaczone 8 mld zł, więc, jak widać, 6 mld gdzieś znika. Po drugie, w Programie Inwestycji Strategicznych decyzje o przyznawaniu środków mają być przyznawane jak przy Funduszu Inwestycji Lokalnych. Bez żadnego trybu, bez jasnych kryteriów – stwierdził poseł.

O miejskich stypendiach dla medyków

Senator Wcisła mówił też o kwestii stypendiów dla studentów V i VI roku medycyny, którzy mieliby po studiach pracować w elbląskim szpitalu.

- Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki unieważnił tę uchwałę, twierdząc, że miasto nie ma dość danych, by podejmować decyzje, które w dalekiej przyszłości będą realizowane. Nie wiem, co Artur Chojecki rozumie pod terminem daleka przyszłość, bo w październiku rozpoczną studia studenci V roku medycyny. Mogą podpisywać umowę z miastem i za 2 lata rozpoczynać pracę w elbląskim szpitalu. Jeżeli coś wiadomo o sytuacji w szpitalach w Elblągu za 3 lata, to wiadomo, że będzie źle. Nie będzie pieniędzy, będzie prawdopodobnie gorzej niż jest teraz. Jeśli wojewoda, czyli przedstawiciel rządu w naszym regionie, mówi, że może odciąć Elbląg od próby wsparcia służby zdrowia, to mówi obywatelom Elbląga, że jest w niej tak dobrze, że samorząd nie musi jej wspierać, nie musi się starać, żeby byli tu lekarze? - pytał Jerzy Wcisła. - Będę interweniował w tej sprawie, oczywiście najpierw będę rozmawiał z władzami miasta – podkreślił.

Dodał, że w innych województwach podobne rozwiązania nie były w ten sposób zakwestionowane. Jerzy Wcisła przygotowuje też ustawę dotyczącą wprowadzenia w Polsce kompleksowego systemu stypendiów, praktyk i staży studenckich w ramach działań Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży. Ustawa ma według założeń z jednej strony zapewniać efektywne kształcenie, z drugiej zapewnić kadry w najbardziej potrzebnych zawodach.

O sytuacji opozycjonistów na Białorusi

Jerzy Wcisła mówił też o wyrazach solidarności przedstawicieli Senatu z aresztowanymi działaczami białoruskiej opozycji. Senatorowie wystosowali do nich listy z wyrazami poparcia. Senator KO napisał do Aleksandra Iwulina, piłkarza, blogera i dziennikarza internetowej gazety sportowej „Tribuna”, na początku sierpnia uznanej za „ekstermistyczną” po opublikowaniu wywiadu z Kriscyną Cimanouską. Sam Ilulin został skazany 3 czerwca za to, że rzekomo miał w oknie biało-czerwono-białą flagę.

- Wyrok zapadł w trybie doraźnym – podkreślił Jerzy Wcisła. 4 czerwca Iwulin trafił do więzienia na miesiąc. - Powinien już być na wolności, nie jest. Czekam na odpowiedź od niego – podkreślił Jerzy Wcisła. Zapewnił, że losem Aleksandra Iwulina będzie zajmował się tak długo, jak długo będzie on miał kłopoty na Białorusi.