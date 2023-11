 Senator Jerzy Wcisła: Żegnaj, Lusiu!

Była dla mnie uosobieniem determinacji, hartu i pogody ducha. Wczoraj (12 listopada) Elbląg stracił Helenę Pilejczyk. Łyżwiarkę.Najsłynniejszą swoją olimpijkę.

Mam głęboką nadzieję, że historię Jej życia będą poznawały kolejne pokolenia elblążanek i elblążan. Jest to historia o sile marzeń, pasji i codziennej ciężkiej pracy. Jest to również opowieść o tym, że tożsamość miasta tworzą ludzie. Kiedy odchodzą, pozostawiają swoje dziedzictwo w rzeczach i w innych ludziach. Lecz zostaje też po nich niemożliwa do uzupełnienia luka. Bo jak zastąpić tak unikalną kompozycję charakteru, osobowości i przeżyć?



Mieliśmy - razem z żoną Dorotą - wielki zaszczyt spotykać, służbowo i prywatnie, Panią Helenę Pilejczyk przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Za każdym razem inspirowała nas swoim serdecznym podejściem do życia, do świata.



Ostatni raz widzieliśmy się na 90. urodzinach Lusi. Umówiliśmy się, że na setnych urodzinach także się spotkamy...



Wczoraj zasmuciła nas wszystkim informacja, że Helena Pilejczyk odeszła.



Składam wyrazy współczucia Rodzinie, Najbliższym oraz uczniom i podopiecznym Heleny Pilejczyk.

Żegnaj, Lusiu!

Jerzy Wcisła

Senator RP

.

-- kondolencje --