Senator Wcisła: Jak udrożnić ul. Bema?

- System zawiaduje sygnalizacją świetlną, a pojazdy uprzywilejowane mogą ten system dostosować do własnych potrzeb. W naszym przypadku w przypadku wysłania straży pożarnej w siedzibie straży uruchamia się zieloną falę na ul. Bema dla wozów strażackich. A potem porozmawiajmy o obwodnicy Wschodniej - to propozycja senatora Jerzego Wcisły na udrożnienie ulicy Bema.

Pojawiają się kolejne propozycje rozwiązania problemu Wschodniej. Przypomnijmy: miasto chciałoby ulicą Wschodnią odciążyć zakorkowaną ulicę Bema. Z proponowanym przebiegiem ulicy Wschodniej między Górą Chrobrego, a Bażantarnią nie zgadza się grupa elblążan.

- Jestem dumny z tego, że elblążanie tak licznie stanęli w obronie Bażantarni. Ale nie mówimy o obwodnicy, tylko o ulicy, która ma odciążyć ulicę Bema. Ulica Bema jest zakorkowana, ale też nie przesadzajmy: wiemy jak się wyjeżdża z Gdańska lub Olsztyna. Przy dużym natężeniu ruchu ja wyjeżdżam ulicą Bema 10 minut. To nie są śmiertelne korki, których nie można przeżyć - mówił senator Jerzy Wcisła na dzisiejszej (17 maja) konferencji prasowej.

Senator zwrócił uwagę, że największym problemem jest niefortunna lokalizacja nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 u zbiegu ul. Bema i Łęczyckiej. Zakorkowana ulica Bema wydłuży czas dojazdu służb ratowniczych. Rozwiązaniem miałby być inteligentny system transportowy.

- Jest wprowadzony w wielu miastach w Europie i w Polsce. Najbliżej nas w Olsztynie, który wydał na niego ok. 50 mln zł. Ten system pozwala zwiększyć drożność o ok. 20 proc. Z elbląskich potrzeb wynika, że najlepszy byłby system, który dopiero zaczyna funkcjonować w miastach europejskich i w jednym mieście w Polsce: inteligentny system transportowy połączony z pozycjonowaniem GPS. System zawiaduje sygnalizacją świetlną, a pojazdy uprzywilejowane mogą ten system dostosować do własnych potrzeb. W naszym przypadku w przypadku wysłania straży pożarnej w siedzibie straży uruchamia się zieloną falę na ul. Bema dla wozów strażackich. W moim odczuciu to załatwia problem ulicy Bema. I dopiero w tym momencie powinniśmy rozmawiać o obwodnicy Elbląga - kontynuował Jerzy Wcisła.