Senator Wcisła: Polsce i regionowi są szybko potrzebne pieniądze z KPO

Jerzy Wcisła, fot. Natalia Stopel

- Apeluję do prezydenta Andrzeja Dudy, by natychmiast powierzył Donaldowi Tuskowi misję stworzenia rządu. To jedyna osoba, która dzisiaj ma poparcie parlamentarne i może zagwarantować szybkie dotarcie pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy do Polski - mówił podczas piątkowej (3 listopada) konferencji prasowej senator Jerzy Wcisła (Koalicja Obywatelska).

Jak podkreślił senator Wcisła, z Krajowego Programu Odbudowy korzysta już cała Europa. - Natomiast Polska nie. Obecny rząd z powodu wewnętrznych kłótni nie jest w stanie tego programu wykorzystać. Na szczęście tego rządu już praktycznie nie ma, jednak ciągle trzyma. Powodem jest tutaj brak decyzji prezydenta Polski Andrzeja Dudy, który powinien powierzyć misję tworzenia nowego rządu Donaldowi Tuskowi – mówił senator Wcisła. Senator zaznaczył, że na prezydencie Polski ciąży obecnie duża odpowiedzialność. - Przypominam panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że w 2021 roku był na Mierzei Wiślanej i obiecał, że udrożni port w Elblągu dla największych jednostek pływających. Otóż prezydent wie, że nie może spełnić tej obietnicy. Nadal mamy rząd, który trwa, bo prezydent nie podjął jeszcze decyzji. Jeżeli prezydent Duda jest człowiekiem honoru i odpowiada za dane słowo, to niech natychmiast powierzy powołanie rządu Donaldowi Tuskowi. Przecież Donald Tusk obiecał, że dokończy budowę kanału i spowoduje, że Elbląg będzie mógł pełnić funkcję portu dla dużych jednostek - mówił senator Wcisła. Senator dodał, że KPO to 160 mld zł, z czego 110 mld zł bezzwrotnych dotacji. - Czas ma tutaj znaczenie strategiczne. Te pieniądze to są drogi, termomodernizacje, nowe tereny inwestycyjne, port w Elblągu, służba zdrowia, szkoły i wiele innych. Może się okazać, że nie zdążymy wydatkować tych funduszy – mówił Jerzy Wcisła.

daw