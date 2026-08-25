Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

W środę (26 sierpnia) obradować będą radni miejscy. W programie sesji jest między innymi projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego Elbląga.

Sesja rozpocznie się o godz. 15. W programie obrad radnych są trzy projekty uchwał: w sprawie uchwalenia planu ogólnego Gminy Miasto Elbląg, zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg oraz zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2026.

Plan ogólny to nowy dokument planistyczny, który zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujące tylko do końca sierpnia. Dokument ten wskazuje, co i gdzie w mieście będzie można w przyszłości wybudować. Więcej na ten temat przeczytać można w tym artykule.