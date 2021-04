Skąd zielona woda w rowach?

No i cóż to się do rowów wylewa? - pyta jeden z mieszkańców Elbląga, zamieszczając na Facebooku zdjęcia z okolic ul. Akacjowej. Melioracyjne rowy wypełnia zielona ciecz.

Na prośbę Czytelniczki wyjaśniliśmy tę sprawę, interweniując w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej i Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. - Służby EPEC wykluczyły możliwość, że to wyciek EPEC i sprawdziły w innych firmach, które mogą używać tego rodzaju barwników. Prosimy zapytać EPWIK. Takie barwniki używane są m.in. dla ustalenia przebiegu kanałów burzowych – poinformowała na Alina Geniusz-Siuchnińska, rzecznik prasowy EPEC. - Zabarwienie wody w rowie jest efektem czynności sprawdzających przebiegi systemów odwodnienia, prowadzonych przez EPWiK. Według mojej wiedzy fluorosceina jest neutralna środowiskowo (poza aspektem wizualnym) – napisał do nas w odpowiedzi na nasze pytania Andrzej Kurkiewicz, dyrektor EPWiK.

