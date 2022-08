Skatepark tak, ale nie na grobach

Skatepark w Pasłęku ma powstać przy ul. Westerplatte. Projekt wykonano już dwa lata temu, gmina otrzyma też ponad milion złotych rządowego dofinansowania na tę inwestycję. Przeciwko budowie skateparku w tej lokalizacji opowiedziała się niedawno parafia ewangelicko-augsburska w Ostródzie, ponieważ jest to teren dawnego cmentarza.

Gmina Pasłęk otrzymała rządową promesę na budowę skateparku przy ul. Westerplatte. Dofinansowanie wyniesie ponad milion złotych, co stanowi 98 procent kosztów tej inwestycji. Dokumentację projektową skateparku wykonano już dwa lata temu, wówczas uzyskano także pozwolenie na budowę od starosty elbląskiego. Miesiąc temu parafia luterańska z Ostródy sprzeciwiła się powstaniu skateparku w tej lokalizacji. - 27 lipca 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Pasłęku wpłynęło pismo proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Ostródzie ks. Wojciecha Płoszki zawierające wniosek o odstąpienie od realizacji obiektu w planowanej lokalizacji z uwagi na to, że jest to teren byłego cmentarza. 16 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku odbyło się spotkanie z udziałem ks. Wojciecha Płoszki i wspólnie ustaliśmy, że planowane prace budowlane zostaną poprzedzone badaniem terenu pod kątem możliwości wystąpienia szczątków pochowanych tam osób - poinformował burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski, podczas sesji, która odbyła się 26 sierpnia.

Przy ul. Westerplatte w Pasłęku, w miejscu, w którym obecnie jest park, znajdował się największy w mieście cmentarz, czynny był do 1963 roku. W latach 70. XX wieku został zlikwidowany. Obecnie jedynym po nim śladem jest tablica poświęcona pamięci pochowanych tu w latach 1837-1963 osób (w języku polskim i niemieckim).

- Szczątki ludzkie pochowane na tym cmentarzu zostały ekshumowane w latach 70. ub. wieku, ale być może jeszcze jakieś zostały. Nie negujemy tego. Dlatego przychylimy się do prośby parafii i teren parku zostanie przebadany georadarem, jeśli te badania wskażą na obecność szczątków, wówczas będziemy prowadzili prace odkrywkowe. Nie ukrywam, że takie prace powiększą koszty realizacji tej inwestycji, jednak chcemy przychylić się do prośby parafii. Ten obiekt ma służyć mieszkańcom do rekreacji i rozrywki, a nie już od początku budować konflikt społeczny - wyjaśnia Marek Sarnowski, zastępca burmistrza Pasłęka.

Jak zaznacza Marek Sarnowski, jeśli przy ul. Westerplatte odnalezione zostaną ludzkie szczątki, to zostaną pochowane na cmentarzu komunalnym w Pasłęku.