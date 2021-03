Ślizga się na wodzie (Opowieści z lasu, odc. 260)

Dzisiejszy bohater Opowieści z lasu, nartnik duży, jest gatunkiem szeroko rozpowszechnionym w całej Eurazji i na północy Afryki. Właśnie zaczął się okres w ciągu roku, gdy owad przystępuje do rozrodu, o czym czytamy na ekologia.pl.

Nartnik należy do rzędu pluskwiaków. Ma długie i smukłe ciało, na którym występują pokryte wydzieliną tłuszczową włoski.

- Głowa jest mała, wyposażona w parę oczu złożonych, parę czułek oraz w aparat gębowy kłująco ssący. Czułki są czteroczłonowe, dłuższe od głowy – czytamy na ekologia.pl. Owad ma trzy pary odnóży, z których pierwsza jest krótsza. Pozostałe dwie pary są długie i cienkie. Niezwilżane włoski na odnóżach nartnika zapobiegają utonięciu owada. Ten po wodzie porusza się ruchem ślizgowym, o czym informuje portal medianauka.pl.

Co ciekawe, u części zimujących nartników można także zaobserwować skrzydła. Pluskwiak ma brązowo-szare ubarwienie. Samice nartnika są większe od samców.

Jak wskazuje ekologia.pl, nartnika dużego spotkamy w wielu rodzajach wodnych akwenów: od jezior, przez stawy czy oczka wodne, aż po... kałuże. Zamieszkuje także rzeki i potoki.

- Bardzo szybko zasiedla nowo powstałe zbiorniki wodne. Zimę spędza na lądzie zagrzebany w zeschłych liściach, w ściółce lub w mchu. Porusza się po powierzchni wody ruchem ślizgowym, wykorzystując napięcie powierzchniowe wody – czytamy na ekologia.pl.

Warto zaznaczyć, że nartnik to drapieżnik, a w swoim menu ma owady i larwy, który wpadły do wody. Do ich chwytania służą mu wspomniane już, przednie odnóża. Obecność ofiary wyczuwa dzięki drganiom wody, o czym informuje medianauka.pl.

Dorosłe osobniki można spotkać od kwietnia do października. Nartnik przechodzi przeobrażenie zupełne, a do rozrodu przystępuje w marcu. Samice składają do 20 jaj, ich rozwój trwa ok. miesiąca.