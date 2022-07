Smocze łodzie dopłyną do Elbląga. Popłyń z portElem!

Podczas Elbląskiego Święta Chleba, już po raz VIII na rzece Elbląg odbędą się wyścigi smoczych łodzi. Jest to efektowna i emocjonująca forma rywalizacji i zabawy dla każdego. Na imprezę zaprasza prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Udział w zawodach jest bezpłatny.

Wyścigi smoczych łodzi to jedna z atrakcji tegorocznego Elbląskiego Święta Chleba. Rywalizacja wioślarzy została zaplanowana na 27 sierpnia (sobota). Do udziału w imprezie zapraszamy wszystkich chętnych amatorów: grupy nieformalne, zakłady pracy, organizacje pozarządowe, przedstawicieli instytucji, samorządów i klubów sportowych.

Załoga składa się z 16 osób plus dobosz. Co ważne, mogą to być załogi mieszane – liczba kobiet i mężczyzn może być dowolna. Możliwy jest udział osób, które w dniu startu mają ukończone 14 lat. Zgłoszenia, które przyjmowane są do 25 sierpnia, należy przesyłać poprzez formularz Google tutaj. Regulamin zawodów dostępny jest tutaj.

Główną areną zmagań smoczych łodzi będzie tradycyjnie rzeka Elbląg, pomiędzy mostami Wysokim a Niskim. Początek zawodów zaplanowano na o godz. 10. Dla trzech najlepszych ekip przewidziano puchary prezydenta miasta oraz medale, a dla wszystkich drużyn pamiątkowe dyplomy.

Startujący zawodnicy są zobowiązani do udziału w wyścigach w kamizelkach asekuracyjnych, które zapewnią organizatorzy. Na każdej łodzi nad bezpieczeństwem uczestników wyścigów będzie czuwał sternik.

Organizatorami VIII Wyścigu Smoczych Łodzi na rzece Elbląg o puchar prezydenta Witolda Wróblewskiego są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Od redakcji: Swoją osadę, złożoną m.in. z Czytelników, planuje wystawić redakcja Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl Zapraszamy chętnych do startu! Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem redakcja@portEl.pl W mailu prosimy o podanie swojego imienia, nazwiska i numeru telefonu wraz z informacją o zgodzie na przetwarzanie tych danych osobowych. Oferujemy fajną atmosferę, sportową rywalizację i pamiątkowy gadżet.