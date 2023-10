Śpimy godzinę dłużej

Jak co roku w ostatni weekend październik zmieniamy czas z letniego na zimowy. W nocy z soboty na niedzielę wskazówki zegarków z godziny 3.00 przestawimy na godzinę 2.00.

W przypadku większości urządzeń godzina zmieni się samoczynnie bez ingerencji użytkownika.

Czas zimowy będzie obowiązywał przez najbliższe pięć miesięcy. Do czasu letniego wrócimy w ostatnią niedzielę marca. „Na zmianę czasu opracowany jest specjalny rozkład jazdy. W związku z cofnięciem wskazówek zegara z godziny 3:00 na 2:00 w nocy z 28 na 29 października, pociągi kursujące około godz. 3:00 zatrzymają się na ok. 60 minut na najbliższej stacji, po czym wyruszą w dalszą drogę. Godziny przyjazdu do docelowych miejscowości nie zmienią się. Składy wyjeżdżające według nowego czasu w niedzielę 29 października, będą kursować zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.“ - informuje PKP Polskie Linie Kolejowe.

Problem będzie dotyczył 25 pociągów.