 “Polifonie i mapy” - obrazy do słuchania. Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych to niezwykła możliwość rozwoju

Uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych biorą udział w licznych projektach artystyczno – edukacyjnych. Projekt „Polifonie i Mapy” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Rodziny Staraków w ramach programu grantowego „WENA” pozwolił młodzieży zastanowić się nad swoim miejscem w świecie sztuki i stworzyć oryginalne prace graficzne. Już dziś, zapraszamy na prezentację wieńczącą projekt 6 czerwca o godz. 12.00 w naszej szkole. Zobacz zdjęcia.

Ważnym elementem kształcenia artystycznego są niekonwencjonalne, nowe wyzwania, które rozwijają kreatywne myślenie, uczą otwartości na nowe przeżycia i otoczenie, pomagają odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się świecie i rozwijać twórcze pasje.

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym po raz kolejny korzysta z możliwości zapewnionych przez prestiżowy program grantowy „WENA” Fundacji Rodziny Staraków dedykowany szkołom artystycznym. Pozwala on pozyskać środki finansowe na niezwykłe działania, które wychodzą poza podstawę programową, rozszerzają zakres szkolnego nauczania interdyscypilnarnie i wielowymiarowo edukują oraz rozwijają indywidualne zdolności uczniów.

Projekty pozwalają młodzieży poznawać realia pracy z nowymi, często bardzo kosztownymi materiałami twórczymi, podróżować i czerpać wiedzę ekspercką od artystów i specjalistów z innych miast (w tym z ośrodków akademickich), zwiedzać wspaniałe kolekcje muzealne w miastach takich, jak chociażby Kraków, Warszawa, Łódź, brać udział w atrakcyjnych i nowatorskich warsztatach, zajęciach, szkoleniach (często „skrojonych na miarę” potrzeb uczestniczek).

Ważne, by młody artysta potrafił aktywnie poszukiwać inspiracji, był ciekawy świata, nie bał się, czuł się wyposażony w narzędzia i rozwiązania, które pomogą mu planować swoją przyszłość. Taka idea przyświecała projektowi.

Co oznacza tytuł projektu „Polifonie i Mapy”?

Tytuł projektu odnosił się do wielogłosu i różnorodności w sztuce. Żyjemy w czasach, gdy artystycznych ścieżek rozwoju, możliwości, technik, metod kształcenia jest naprawdę wiele. Jak w tej różnorodności dokonać prawidłowych wyborów i znaleźć swoją ścieżkę? Najlepiej – próbując, doświadczając, eksperymentując i poznając już na etapie licealnym. Na pewno bardzo istotna jest świadomość zjawisk, trendów i dostępnych możliwości w Polsce i na świecie. Zapisem tego procesu poznawania ma być praca artystyczna nawiązująca do formy mapy.

Nowe umiejętności i nowe wyzwania

W ramach projektu „Polifonie i Mapy”, realizowanego w roku szkolnym 2023/2024 uczennice wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielką Sopockiego Domu Aukcyjnego – Panią Dorotą Kulawczuk-Szostek, która opowiadała w jaki sposób świadomie kształtować swoją artystyczną karierę, jak zaistnieć na rynku sztuki, jak przygotować portfolio, jak wygląda proces sprzedaży prac w galerii komercyjnej i w domu aukcyjnym. Uczestniczki zyskały cenne wskazówki pozwalające świadomie i profesjonalnie planować swoją przyszłość zawodową na komercyjnym rynku sztuki.

Młodzież wzięła udział również w warsztatach poświęconych pracy z głosem i wystąpieniom publicznym, by wzmocnić umiejętność wypowiedzi na forum i prezentacji własnych prac.

Duże znaczenie miał wyjazd edukacyjny do Łodzi, gdzie grupa uczestników miała możliwość rozwijać swój warsztat graficzny pod okiem profesjonalistów z Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczestniczki poznały nowe techniki twórcze, zmierzyły się z pracą graficzną m. in. w technikach ekologicznych oraz formami druku płaskiego, sitodruku.

Uczestniczki miały okazję eksperymentować z szeroką gamą papierów i elementów składających się na formę wydawniczą w Muzeum Książki Artystycznej.

Dzieła i ich otoczenie: Twórczą inspirację i mnóstwo wrażeń dostarczył wyjazd do Warszawy podczas którego młodzież zwiedziła wspaniałe wystawy w: Muzeum Narodowym, Muzeum Miasta Warszawy, Zamku Królewskim, Muzeum Chopina, Muzeum Warszawskiej Pragi oraz wzięła udział w warsztatach linorytu w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego. Była to okazja do doświadczenia kontaktu z arcydziełami, ale również przyglądania się współczesnym aranżacjom wystaw, kolekcji i wydarzeń artystycznych.

Inspiracje zgromadzone podczas warsztatów, wyjazdów, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz wspaniałymi zabytkami stanowią punkt wyjścia do własnej pracy twórczej – stworzenia plastycznej interpretacji tych wszystkich wrażeń i doświadczeń.

Uczennice tworząc swoje własne mapy, które mogą mieć formę graficzną lub bardziej rzeźbiarską – zapisują swoje wspomnienia, dzielą się inspiracjami, uczą się kreatywnego myślenia i aranżowania wystawy.

Co dziś ważne? Jak istotne? Na pewno udział w projekcie jest bardzo inspirującym doświadczeniem, które pozwala badać co aktualnie jest istotne w sztuce i w rozwoju artystycznym, ale dzięki wsparciu finansowemu pozwala również na uczestnictwo w wartościowych, profesjonalnie zorganizowanych zajęciach i warsztatach, które nie są dostępne dla młodzieży na co dzień.

Jaki będzie efekt tych wszystkich działań?

Zapraszamy do przekonania się podczas wystawy poprojektowej, która otwarta zostanie 6 czerwca w siedzibie szkoły.

Projekt “Polifonie i Mapy” realizowany jest przy wsparciu programu grantowego “Wena” Fundacji Rodziny Staraków.

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym prowadzone jest przez Powiat Elbląski.

--- komunikat płatny ---