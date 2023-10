W sobotę, 7 października, o godz. 18:00 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spotkanie z Wojciechem Orlińskim, autorem brawurowej biografii Mikołaja Kopernika „Kopernik. Rewolucje”, będącej niezwykłą opowieścią o życiu człowieka, który dokonał naukowego przewrotu wszech czasów. Wstęp wolny.

Takiej książki o Mikołaju Koperniku jeszcze nie czytaliście. Sam autor nazywa ją szpiegowskim thrillerem i tak jest w istocie. Jest w niej wszystko: intrygi, wojny, romanse i wielka polityka. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak to się stało, że Mikołaj Kopernik – syn handlarza miedzią i toruńskiej mieszczanki, stał się jednym z największych w dziejach świata odkrywców? A także, jak to możliwe, że do tak przełomowego odkrycia, jakim było stworzenie teorii heliocentryzmu, doszło akurat na Warmii? I wielu ciekawych historii z życia Mikołaja Kopernika jako ekonomisty, polityka, lekarza i zwykłego-niezwykłego człowieka, zapraszamy serdecznie na spotkanie!

Wojciech Orliński – dziennikarz, pisarz, publicysta, nauczyciel. W latach 1997-2021 pracował w „Gazecie Wyborczej”, nadal współpracuje z jej reporterskim magazynem „Duży Format”. Od 2020 roku pracuje jako nauczyciel chemii w jednym z warszawskich liceów. Autor wielu książek podróżniczych, fantastycznych i publicystycznych. Jest znawcą twórczości Stanisława Lema, napisał m.in. „Co to są sepulki? Wszystko o Lemie”, „Lem w PRL-u”, „Lem. Życie nie z tej ziemi”. Jest też autorem książki „Człowiek, który wymyślił Internet. Biografia Paula Barana”. W ubiegłym roku ukazała się książka „Kopernik. Rewolucje”, której poświęcone będzie spotkanie.

Rozmowę z autorem poprowadzi Aleksandra Buła.

Spotkanie jest częścią programu tegorocznej edycji Nocy Bibliotek.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Rusz książką! Kampania promująca czytelnictwo” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.