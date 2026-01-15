Sprawdź elbląskie oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik, elektromechanik sprzętu AGD, elektromonter, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów samochodowych/elektromechanik, mechanik samochodowy-wulkanizator, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, wulkanizator, mechanik samochodowy, monter turbin/wirników, tokarz (karuzelowy/NC/wirników), operator maszyn CNC/ tokarz- frezer, monter instalacji wodno-kanalizacyjnych/pomocnik;

STOLARSKIEJ: kierownik produkcji (branża meblowa), lakiernik meblowy, lakiernik frontów meblowych, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, pilarz piły panelowej, pomocnik montażysty mebli na wymiar, stolarz, stolarz-frezer frontów meblowych, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog-produkcja mebli;

BUDOWLANEJ: robotnik budowlany- kierowca, pracownik ogólnobudowlany, kierowca- brukarz;

SPECJALIŚCI: asystent brokera, asystent prokuratora, księgowa/wy-samodzielne stanowisko, pielęgniarka, pracownik biurowy, inspektor /starszy inspektor/ specjalista ds. koordynowania usług społecznych, koordynator indywidualnych planów usług społecznych, organizator społeczności lokalnej, podinspektor/inspektor/starszy inspektor, pracownik socjalny, starszy referent administracyjny, instruktor ds. kulturalno-oświatowych animator lokalny, doradca/ doradczyni w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego,;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie, nauczyciel przyrody, nauczyciel fizyki, nauczyciel geografii, nauczyciel psycholog, pedagog specjalny, wychowawca, wykładowca;

USŁUGOWEJ: fryzjer/ka, opiekun/ka PCK, opiekun medyczny, pomoc kuchenna;

INNE: kierowca kat. C+E, kierowca kat. B, młodszy operator maszyn produkcyjnych, myjkowy pojazdów ciężarowych, osoba do kroju i szycia, osoba sprzątająca, pracownik do wycinki zadrzewienia z prawem jazdy kat. B, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik produkcji, szwaczka, kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej- dowódca, pracownik do produkcji reklam, strażnik miejski, magazynier, krojczy;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe UDT), specjalista ds. logistyki, operator maszyn pralniczych, operator składarki;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.