Sprawdź, ile wiesz. Elbląski quiz z literą K

Czas na kolejną literę w naszym "elbląskim" quizowym alfabecie. Dzisiaj pytamy o hasła ukryte pod literą K. Życzymy dobrej zabawy i powodzenia!

W jakim mieście urodził się Franc Komnick? Ile centymetrów obwodu ma "młynarska" Gruba Kaśka? Skąd przeniesiono do Elbląga Kościół błogosławionej Doroty? To tylko niektóre z pytań, jakie dla was przygotowaliśmy.

Mamy nadzieję, że nie okażą się trudne i przysporzą Wam wiele zabawy. Życzymy powodzenia i zachęcamy do podzielenia się swoim wynikiem ze znajomymi na Facebooku.

Zapraszamy do naszego quizu z literką K