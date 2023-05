 Sprawdź, kto wygrał niezapominajki

Są delikatne, urocze, a jednocześnie bardzo odporne. Takie są niezapominajki, które można było wygrać w konkursie portEl.l i firmy Źródło Dobrych Roślin Piotra Zimińskiego. Poznaj nazwiska zwycięzców i najpiękniejsze uzasadnienia.

Do wygrania było 8 kompozycji niezapominajek, które mogą zamieszkać w ogrodzie lub zdobić balkon. Te śliczne nagrody pochodzą od Piotr Zimińskiego, który nigdy nie zapomina swoich klientów wyposażyć w piękne kwiaty i niezbędną do ich uprawy wiedzę.

Wspomnienia naszych Czytelników z niezapominajką są tak piękne, że 3 z nich postanowiliśmy opublikować.

Dorota Wrocławska

Niezapominajka - piękny kwiat kojarzy mi się z zakochanymi. Symbolizuje on dla mnie wieczną miłość, podczas tymczasowego rozstania. Bez względu na to czy jest się młodym i się rozstaje z ukochaną osobą (wyjazd) czy jest już się starszym człowiekiem, który jest sam, który mieszka w domu pomocy społecznej. Zawsze nadjedzie ten dzień, że prędzej czy później się spotkamy z tą ukochaną osobą. Czy to tu na ziemi czy już w tym innym "lepszym" świecie. Symbol wiecznej pamięci o drugim człowieku. Kwiatek delikatny jak delikatny na swój sposób jest każdy z nas.

Aleksandra Kolesowska

Pierwsze skojarzenie to ogród mojej babci Heli. Niezapominajki rosły pod starą ławką przy schodach wejściowych - niby niewidzialne, a każdy wiedział gdzie ich szukać. Ogród był dzięki nim magiczny, pełen pięknych intensywnych kolorów i zapachów.

Niezapominajki jak żaden inny kwiat kojarzą mi się właśnie z beztroskimi, letnimi dniami spędzanymi w ogrodzie babci, kiedy mogłam po prostu leżeć na trawie lub bawić się z dziećmi z sąsiedztwa- w krowę, berka, chowanego... Ale koniecznie trzeba było uważać na kwiaty! Pamiętam do dziś jak babcia powtarzała mi, że trzeba doceniać te drobne niezapominajki, bo choć są delikatne, to także bardzo wytrzymałe i będą rosnąć zawsze, niezależnie od tego, jak trudne są warunki.

Dlatego dla mnie niezapominajki z ogrodu babci to symbol piękna, siły i wytrwałości. One przypominają mi, żeby cieszyć się z drobnych rzeczy w życiu i doceniać to, co mamy, bo to, co w życiu piękne i wyjątkowe, jest też delikatne i kruche...

Alicja Grajczak

Te błękitne kwiatki zawsze będą mi się kojarzyć ze starszym panem Tadeuszem. To było kilkanaście lat temu, stałam się dumna posiadaczką działki ROD. Wśród wszystkich sąsiadów dookoła mnie, szczególna sympatią obdarzyłam pana Tadeusza. Starszy, samotny pan zawsze wpadał na słówko. To on uczył mnie jak nazywa się każda roślinka. Jego ogród to było centrum ziół niespotykanych kwiatów, roślin. Coś w rodzaju tajemniczego ogrodu. Kiedyś mój syn zerwał niezapominajkę i mu dał, a w zamian pan Tadeusz wyrecytował nam wiersz Konopnickiej "Niezapominajka". Dziś pana Tadeusza już nie ma, ale w sercu na widok tych błękitnych kwiateczków, zawsze wraca to wspomnienie.

Nagrody otrzymują również:

Mariola Hajdukonis

Monika Wąsowska

Ewelina Szablicka

Lidia Janowska

Ewa Szymańska

Gratulujemy wygranych! Laureaci mogą odebrać nagrody w siedzibie firmy Piotra Zimińskiego (Elbląg, ul. Druska 15). Niezapominajki czekają już od dzisiaj!

