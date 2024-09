Sprawdź oferty pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl.

Oferty pracy w branży:

METALOWEJ, MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: blacharz samochodowy, diagnosta mechanik samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, frezer CNC, konserwator maszyn i urządzeń w dziale utrzymania ruchu, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-serwisant klimatyzacji, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, monter-serwisant klimatyzacji, tokarz, wulkanizator;

BUDOWLANEJ: brukarz, cieśla szalunkowy, dekarz-blacharz, dociepleniowiec, malarz budowlany, monter instalacji wodno-kanalizacyjnych, pomocnik montera instalacji wodno-kanalizacyjnych, monter ścian działowych i sufitów na statkach, murarz, płytkarz, pomocnik budowlany, pracownik ogólnobudowlany, pomocnik wiertacza, tynkarz;

STOLARSKIEJ: lakiernik meblowy, operator maszyn stolarskich, pracownik produkcji (przenoszenie, pakowanie, oklejanie, wiercenie, piłowanie);

OPERATORZY MASZYN, KIEROWCY: operator linii produkcyjnej, operator maszyn CNC, operator sprzętu ciężkiego, operator wózka widłowego, pomocnik operatora linii produkcyjnej, przewoźnik-kurier, pracownik produkcyjny-operator piły;

USŁUGOWEJ: asystent działu handlowego, kucharz, młodszy kucharz, przedstawiciel handlowy, sprzedawca, sprzedawca na stacji paliw;

SPECJALIŚCI: asystent sędziego, inspektor BHP, młodszy instruktor działu terapeutycznego, specjalista ds. finansowo-księgowych, samodzielny specjalista ds. obsługi klienta, specjalista w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów, pielęgniarka w NZOZ, zastępca kierownika Działu Administracyjno- Technicznego;

PEDAGOGICZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ: młodszy psycholog działu terapeutycznego, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk lub specjalista, nauczyciel psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pielęgniarka szkolna, wychowawca, wychowawca-opiekun;

INNE: operator myjni samochodowej, pracownik do produkcji palet, pracownik do naprawy palet, pracownik tartaku, pracownik gospodarczy, pracownik zaplecza sportowego-obsługa basenu, robotnik drogowy, szwaczka;

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

asystent kas samoobsługowych, doradca klienta, pracownik ochrony fizycznej, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej;

Oferty stażu dla osób bezrobotnych zameldowanych w mieście Elbląg z FP:

specjalista ochrony środowiska, pracownik biurowy, pracownik administracyjno-biurowy;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl lub eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. #EURES30 Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.