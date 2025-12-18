Sprawdź oferty pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy w branży:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik, elektromechanik sprzętu AGD, elektromonter, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów samochodowych/elektromechanik, mechanik samochodowy-wulkanizator, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, wulkanizator;

STOLARSKIEJ: frezer frontów meblowych, kierownik produkcji (branża meblowa), lakiernik meblowy, lakiernik frontów meblowych, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, pilarz piły panelowej, pomocnik montażysty mebli na wymiar, stolarz, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog-produkcja mebli;

BUDOWLANEJ: cieśla, inżynier budowy, monter instalacji wodno-kanalizacyjnych/pomocnik, murarz, pracownik ogólnobudowlany, pracownik ogólnobudowlany-kierowca;

SPECJALIŚCI: asystent brokera, asystent prokuratora, asystent sędziego, inspektor ds. gospodarki przestrzennej, instruktor ds. kulturalno-oświatowych-animator lokalny, koordynator indywidualnych planów usług społecznych, księgowa/wy-samodzielne stanowisko, organizator społeczności lokalnej, pielęgniarka, pracownik biurowy, pracownik socjalny, prowadzący warsztaty terapia oddechu, specjalista (k/m)/podinspektor (k/m) ds. rejestracji i ewidencji pojazdów;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie, nauczyciel przyrody, nauczyciel fizyki, nauczyciel geografii, nauczyciel psycholog, pedagog specjalny, wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;

USŁUGOWEJ: barman-kelner, fryzjer damsko-męski, handlowiec-menager, kucharz, opiekun/ka PCK, opiekun medyczny;

INNE: kierowca kat. C+E, kierowca-brukarz, konserwator, kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej-dowódca, młodszy operator maszyn produkcyjnych, myjkowy pojazdów ciężarowych, pracownik produkcji, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, strażak-stażysta docelowo starszy ratownik, szwaczka;

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

kasjer-sprzedawca, konsultant ds. sprzedaży, pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe UDT), pracownik ochrony-pracownik placu, pracownik gospodarczy-sprzątanie pomieszczeń biurowych;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.