Sprawdzą działanie syren

Fot. UM Elbląg

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że w dniach od 30 lipca do 31 lipca 2026 r. prowadzone będą prace konserwatorskie oraz przegląd techniczny syren alarmowych.

W czasie prowadzonych prac, w godzinach: 8 – 17 mogą zostać uruchomione wytypowane syreny i nadany 5 sekundowy sygnał dźwiękowy. Uruchomienie syren jest jedynie sprawdzeniem poprawności działania urządzeń. Z obowiązującymi sygnałami alarmowymi i komunikatami ostrzegawczymi można zapoznać się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/mswia/sygnaly-alarmowe-i-komunikaty-ostrzegawcze-obowiazujace-na-terytorium-polski

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta