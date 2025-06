Stawiają 33 kilometry drucianej siatki na plażach Mierzei Wiślanej

Od granicy z Rosją do zejścia plażę nr 60 na Mierzei Wiślanej ustawione zostaną druciane siatki. Łącznie będzie to 33 kilometry ogrodzenia, które ma chronić bałtyckie wydmy.

Do 27 czerwca zakończą się prace na Mierzei Wiślanej przy grodzeniu wydm. Wykonuje je tolkmicka firma „Stana”, z którą Urząd Morski w Gdyni 3 czerwca podpisał umowę. Opiewa ona na niemal 900 tys. zł.

- Celem jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych, takich jak inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, wydm białych i wydm szarych, poprzez ograniczenie dostępu osób postronnych i minimalizację mechanicznych uszkodzeń szaty roślinnej. Usługa realizowana jest w oparciu o zapisy obowiązujących planów ochrony i planów zadań ochronnych dla tych obszarów Natura 2000 – informuje Urząd Morski w Gdyni.

Od granicy z Rosją do zejścia na plażę nr 60 w Sztutowie (33 km) stawiana jest ocynkowana druciana siatka. W ramach ochrony wydm Urząd Morski zaplanował również wykonanie ogrodzeń wzdłuż dojść do plaż w Krynicy Morskiej, a także w innych częściach wybrzeża nad Bałtykiem: w Lubiatowie, Ulinii i Łebie. Będą to, jak czytamy na stronie UM, konstrukcje drewniane, a ich zadaniem ma być kanalizowanie ruchu turystycznego.

- Wydmy nadmorskie to wyjątkowe ekosystemy pełniące kluczową rolę w ochronie lądu przed erozją, sztormami i wiatrem. Są również siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Niestety rosnąca presja turystyczna, w tym niekontrolowane wchodzenie poza wyznaczone szlaki, prowadzi do ich degradacji – informuje Urząd Morski w Gdyni.

Jak podkreśla UM w Gdyni, dzięki realizacji projektu będzie możliwe zahamowanie procesów niszczenia szaty roślinnej na wydmach, zachowanie integralności siedlisk przyrodniczych. Poprawić mają się także warunki bytowania gatunków chronionych.

Projekt otrzymał unijne dofinansowanie.