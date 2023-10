Krok bliżej do uzdrowiska

Minister zdrowia, na podstawie badań wykonanych przez Państwowy Zakład Higieny, potwierdził, że woda z ujęcia położonego na terenie obszaru ochrony uzdrowiskowej Frombork ma właściwości lecznicze. Przypomnijmy, że o utworzeniu uzdrowiska we Fromborku dyskutuje się niemal od dziesięciu lat.

- 11 października minister zdrowia potwierdził na podstawie przedłożonych dokumentów, czyli tzw. operatu uzdrowiskowego, spełnianie przez obszar ochrony uzdrowiskowej Frombork wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych – informuje Urząd Miejski we Fromborku.

Przypomnijmy, że o utworzeniu we Fromborku uzdrowiska dyskutuje się od 2013 roku. W 2015 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Frombork i sołectwom: Bogdany i Ronin, położonym na obszarze gminy Frombork. Oznaczało to, że na terenie tym może być oferowane leczenie uzdrowiskowe.

- W ostatnim czasie gmina podjęła działania, aby ten status utrzymać przystępując do opracowania kolejnego operatu uzdrowiskowego. Poza przygotowaniem dokumentacji niezbędne było przeprowadzenie szczegółowych badań właściwości leczniczych złóż surowców naturalnych. Wykonane przez Państwowy Zakład Higieny-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Badania potwierdziły, że woda z ujęcia ”IGH-1” we Fromborku ma właściwości lecznicze i może być wykorzystywana w lecznictwie uzdrowiskowym do kąpieli indywidualnych w wannach oraz kąpieli zbiorowych w basenach leczniczych lub rehabilitacyjnych – informują władze Fromborka.

Wizualizacja tężni we Fromborku, fot. arch. UM w Fromborku

Jak możemy przeczytać w dokumentach zamieszczonych na stronie Urzędu Miejskiego we Fromborku, ten obszar ochrony uzdrowiskowej charakteryzuje się również bardzo dobrymi parametrami sanitarnymi powietrza oraz korzystnymi właściwościami leczniczymi bioklimatu, o czym zaświadcza dokument wydany przez Polską Akademię Nauk w Warszawie.

- Walory klimatyczne mogą być wykorzystywane do leczenia chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, chorób kardiologicznych i nadciśnienia, chorób układu nerwowego i otyłości. W aspiracje uzdrowiskowe wpisuje się także budowa w przyszłym roku tężni solankowej. Gmina w najbliższych dniach ogłosi kolejny przetarg na jej budowę oraz plany samorządu województwa związane z inwestycją nowej lokalizacji szpitala we Fromborku, na terenie strefy „A” ochrony uzdrowiskowej – czytamy w dokumentach UM we Fromborku.

Dowiadujemy się z nich także, że szpital mógłby, poza podstawową swoją funkcją, realizować leczenie uzdrowiskowe. - Umożliwiłoby to gminie sfinalizowanie starań o uzyskanie statusu pełnoprawnego uzdrowiska, co bez wątpienia miałoby istotny wpływ na rozwój naszego miasta i gminy – dodają władze Fromborka.