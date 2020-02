Strajk w Tramwajach Elbląskich! (aktualizacja)

Pracownicy Tramwajów Elbląskich zdecydowali w zakładowym referendum o przeprowadzeniu strajku! Ma się rozpocząć 17 lutego. Związkowcy twierdzą, że ich żądania w trwającym od sierpnia sporze zbiorowym nie są brane pod uwagę i zdecydowali o zaostrzeniu protestu.

Referendum w Tramwajach Elbląskich odbyło się w piątek. Wzięło w nim udział ponad 90 spośród 136 pracowników. 60 z nich opowiedziało się za strajkiem.

- Zdecydowaliśmy się na referendum, bo w trwającym od sierpnia ubiegłego roku sporze zbiorowym nie było żadnych postępów. Mediator przyjechał tylko na jedno spotkanie, jedyną propozycją władz spółki było przedłużenie obowiązywania 3-procentowego dodatku frekwencyjnego, który obowiązywał do końca ubiegłego roku. My żądamy 500 złotych podwyżki i wycofania się z porozumienia o dużej liczbie nadgodzin - mówi Roman Kluczyk, przewodniczący Okręgu Północnego Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej RP, który od sierpnia ubiegłego roku prowadzi spór zbiorowy z władzami spółki.

Porozumienie o dużej liczbie nadgodzin podpisał poprzedni szef związków zawodowych, na jego mocy pracownicy mogą mieć aż 384 nadgodzin w ciągu roku, czyli maksymalną liczbę dopuszczalną przez kodeks pracy. - Limit powinien wynosi 150 nadgodzin, ewentualnie 20-30 nadgodzin więcej dla tych, którzy się na to zgodzą – mówi Roman Kluczyk. - Pracownicy więcej pracują, są ściągani z urlopów, bo cały czas brakuje u nas ludzi. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat z firmy odeszło 40 osób i to nie z administracji, ale motorniczych i pracowników technicznych. Nigdy tak nie było. Jesteśmy zmęczeni, stłamszeni,a przecież wykonujemy zawód, od którego zależy bezpieczeństwo mieszkańców, korzystających z komunikacji miejskiej.

Związkowcy zdecydowali, że strajk ma się rozpocząć 17 lutego. - W niedzielę wieczorem, 16 lutego, po zakończeniu kursów wszystkie tramwaje zjadą z trasy i nie będą przygotowywane do wyjazdów na drugi dzień - zapowiada Roman Kulczyk. Dodaje, że pracownicy Tramwajów Elbląskich są nie tylko rozgoryczeni, jak twierdzą, brakiem reakcji na ich żądania, ale także polityką transportową miasta.

- Cięcia w rozkładach jazdy spowodują, że Tramwaje Elbląskie oszczędzą na wynagrodzeniach 1,2 mln złotych. Mówi się o tym, że na całej komunikacji miasto chce oszczędzić 4 miliony złotych rocznie. W którą my stronę idziemy? Przecież to się odbije nie tylko na nas, ale na wszystkich mieszkańcach Elbląga. To dla kogo jest ta komunikacja? Dla urzędu czy dla mieszkańców? Zamiast reorganizacji wprowadza się nieprzemyślane cięcia w rozkładach jazdy - dodaje Roman Kulczyk.

W 2017 roku strajk w Tramwajach Elbląskich zażegnano w ostatniej chwili, podpisując porozumienie ze związkowcami. Czy tak będzie tym razem? - Czekamy na reakcję władz miasta. W poprzednim sporze zbiorowym zostaliśmy oszukani, nie spełniono wszystkich naszych żądań - dodaje związkowiec z TE.

- Sprawa jest świeża, dopiero otrzymaliśmy informację o strajku od związku zawodowego. Na pewno będziemy rozmawiać, by doszło do porozumienia w tej sprawie. Zostało nam pięć dni na rozmowy - powiedział nam Tomasz Świętoń, zastępca dyrektora w Tramwajach Elbląskich.

Aktualizacja z środy: Jeszcze we wtorek wysłaliśmy do prezydenta pytania w sprawie strajku. Czy włączy się w rozmowy związkowców z zarządem TE? Dzisiaj otrzymaliśmy komunikat od Joanny Urbaniak, rzecznika prasowego prezydenta: "Prezydent wczoraj po południu otrzymał od Zarządu Spółki Tramwaje Elbląskie, który jest stroną tego sporu, informację o planowanym strajku. Na dzień dzisiejszy trudno cokolwiek wyrokować w tej sprawie. Oczywiście będą prowadzone rozmowy – przez wszystkie statutowe organy, w celu uzyskania porozumienia. Równolegle jednak – zgodnie z procedurami - będzie przygotowywane alternatywne rozwiązanie, w postaci komunikacji zastępczej" - poinformowała nas Joanna Urbaniak.