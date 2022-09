Strajk w WORD, egzaminy znów wstrzymane

fot. arch. portel

Egzaminatorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w całej Polsce kolejny raz wznawiają protest, co oznacza, że egzaminy na prawo jazdy nie będą się odbywały. Dotyczy to również WORD w Elblągu. Główne postulaty egzaminatorów to podwyżki i zmiany systemu egzaminowania.

- Informujemy, że w dniach 14 - 16 września w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Elblągu będą odbywać się wyłącznie egzaminy teoretyczne. Egzaminy praktyczne wyłącznie w nadzwyczajnych przypadkach. Za utrudnienia przepraszamy - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie WORD w Elblągu. Protestujący egzaminatorzy domagają się od Ministerstwa Infrastruktury szeregu zmian dotyczących swojej pracy i zasad przeprowadzania egzaminów. Chcą mieć większą autonomię w ocenie kandydatów, bo ich zdaniem obowiązujące przepisy wymuszają automatyzm w ocenie kandydata oraz postulują reformę systemu w taki sposób, aby podniósł się poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jakie postulaty mają egzaminatorzy? Jak czytamy w komunikacie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego jest to m. in.: pełna niezależność i obiektywność decyzji egzaminatora dotycząca wyniku egzaminu, zmiana systemu egzaminowania w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmiana systemu wynagradzania osób realizujących zadania w zakresie zawodu egzaminatora (poziom wynagrodzenia jest regulowany tabelą niezmienianą od 14 lat).

daw