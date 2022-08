Strażacy ochotnicy z Łęcza mają swój sztandar

W sobotę (6 sierpnia) Ochotnicza Straż Pożarna w Łęczu (gmina Tolkmicko) obchodziła jubileusz 75-lecia istnienia. Z tej okazji jednostka otrzymała sztandar. Zobacz zdjęcia.

Jak podkreśla Zbigniew Krupa, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczu, to dla jednostki był wyjątkowy dzień.

- Sztandar jest uhonorowaniem pracy naszych druhów. Rocznie wyjeżdżamy do około 20 zdarzeń, jednak ten rok zapowiada się inaczej. Do początku sierpnia podjęliśmy już 24 interwencje. Jesteśmy coraz lepiej wyposażeni, coraz częściej wzywani do zdarzeń. Często jesteśmy pierwsi na miejscu i jako pierwsi udzielamy pomocy poszkodowanym - mówi Zbigniew Krupa.

OSP w Łęczu liczy obecnie 64 strażaków. - Niekiedy całe rodziny służą w straży, ta tradycja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ja jestem strażakiem 41 lat – podkreśla Zbigniew Krupa.

Strażacy z Łęcza od kilku lat starają się o większą remizę. - Dążę do tego już od sześciu lat. Większa remiza na pewno przyda się strażakom – dodaje Zbigniew Krupa.

Podczas jubileuszu o rozbudowie remizy mówiła również Magdalena Dalman, burmistrz Tolkmicka. - Na przeszkodzie tej inwestycji stały względy formalne, a dokładnie plan zagospodarowania przestrzennego, który w tej chwili jest w trakcie zmiany. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zmiany zostaną w tym roku uchwalone przez Radę Miejską w Tolkmicku. Wtedy będziemy mogli planować inwestycję w budżecie gminnym – wyjaśnia Magdalena Dalman.

Strażakom z Łęcza większa remiza na pewno się przyda, ponieważ grono druhów ciągle się powiększa. Ewa Krupa ma 26 lat, strażakiem ochotnikiem jest już od 10 lat. - OSP Łęcze prowadziło drużynowe zawody strażackie i ja od nich swoją strażacką przygodę rozpoczęłam. Na początek byłam w młodzieżowej drużynie OSP i od razu widziałam siebie jako strażaka, do tego zainspirował mnie również wujek, który także służy w straży. Mam już za sobą wyjazd na pierwszą poważną akcję, nie chcę opowiadać szczegółów, ale wówczas w grę wchodziło uratowanie życia człowiekowi. Nie ukrywam, że był to dla mnie stres. Jestem dumna, że należę do naszej strażackiej społeczności – mówi druhna Ewa Krupa.

W jubileuszu uczestniczyły władze powiatu elbląskiego i gminy Tolkmicko, elbląskiej policji i Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Święto było też okazją do uhonorowania strażaków odznaczeniami.