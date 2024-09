Strażacy ruszyli do pomocy na południu

Sytuacja powodziowa na południu kraju nie przedstawia się optymistycznie. Strażacy z regionu warmińsko-mazurskiego jadą pomóc swoim koleżankom i kolegom, a przede wszystkim ofiarom wielkiej wody.

- Strażacy z Elbląga zostali zadysponowani do pomocy przy działaniach na południu kraju. W niedzielę, 15 wrześniaybrane siły i środki Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej zostały zadysponowane do pomocy w działaniach powodziowych na południu kraju. W skład potencjału ratowniczego, który we wczesnych godzinach porannych wyruszył z terenu KW PSP w Olsztynie, weszły także zastępy oraz ratownicy z elbląskiej komendy. Jest to między innymi pompa wysokiej wydajności oraz kontener ze sprzętem do likwidacji skutków powodzi. Wszystkim ratownikom życzymy bezpiecznej pracy na miejscu i szczęśliwego powrotu do macierzystych komend - informują st. kpt. Mateusz Norek i kpt. Marcin Misztal.

Fot. KM PSP Elbląg

- Strażacy z wybranych jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko–mazurskiego zostali uruchomieni do działań powodziowych. 15 września br. w godzinach wczesnoporannych pięciu strażaków z KP PSP w Braniewie oraz dwa pojazdy udały się do punktu koncentracji sił i środków w KW PSP Olsztyn. Z braniewskiej jednostki zadysponowany został pojazd specjalny wężowy SCW3000 wraz z agregatem pompowym dużej wydajności oraz pojazd specjalny rozpoznawczo ratowniczy wraz z quadem – informują braniewscy strażacy. Na południe jadą też strażacy z Kętrzyna, Olsztyna, Działdowa, Nidzicy, Giżycka, Mrągowa, Gołdapi.

"Niż genueński Boris zatrzymał się nad Polską. Sytuacja pogodowa z każdą godziną się pogarsza. Jak wskazują prognozy, w najbliższym czasie nie ma szans na poprawę. W dalszym ciągu zagrożona jest szczególnie południowa i południowo-zachodnia Polska, gdzie do poniedziałku może spaść jeszcze drugie tyle deszczu. Prognozy sum opadów wyglądają przerażająco" – podaje dziś Onet.

Przypomnijmy, że w związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną na Zalewie Wiślanym i na Żuławach prognozowane są wzrosty poziomów wody, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych, to ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli 15 września do godz. 13.

