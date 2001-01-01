UWAGA!

----

Strażacy z Krzewska zapraszają na urodziny

 Elbląg, Strażacy z Krzewska zapraszają na urodziny
fot. Mikołaj Sobczak (arch. portEl.pl)

Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzewska zapraszają na uroczyste obchody 75. lecia OSP w Krzewsku. Uroczyste obchody zaplanowano na 27 września w Krzewsku.

W programie:

godz. 12 – zbiórka gości na boisku sportowym w Krzewsku

godz. 12:15 – uroczyste przejście pod remizę OSP w Krzewsku

godz. 12:40 – msza św. polowa przed budynkiem OSP; w trakcie mszy św. nastąpi poświęcenie tablicy pamiątkowej upamiętniającej 75. lecie jednostki

godz. 13:20 – początek oficjalnych uroczystości

godz. 14 – przemówienia okolicznościowe

red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 