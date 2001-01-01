Strażacy z Krzewska zapraszają na urodziny

Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzewska zapraszają na uroczyste obchody 75. lecia OSP w Krzewsku. Uroczyste obchody zaplanowano na 27 września w Krzewsku.
W programie:
godz. 12 – zbiórka gości na boisku sportowym w Krzewsku
godz. 12:15 – uroczyste przejście pod remizę OSP w Krzewsku
godz. 12:40 – msza św. polowa przed budynkiem OSP; w trakcie mszy św. nastąpi poświęcenie tablicy pamiątkowej upamiętniającej 75. lecie jednostki
godz. 13:20 – początek oficjalnych uroczystości
godz. 14 – przemówienia okolicznościowe
