Strażnicy graniczni złożyli ślubowanie

Sześćdziesiąt osób przyjął w ubiegłym roku do służby Morski Oddział Straży Granicznej. Ostatnia grupa spośród nich właśnie dziś złożyła ślubowanie w Gdańsku. Tym samym w całości został wypełniony zaplanowany na 2020 rok limit przyjęć. Jednak rekrutacja do służby w MOSG cały czas trwa.

Ślubowanie od nowo przyjętych funkcjonariuszy odebrał Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradm. SG Andrzej Prokopski. Wśród wypowiadających słowa roty ślubowania były 3 kobiety i 6 mężczyzn, którzy pomyślnie przeszli całe postępowanie rekrutacyjne. Błogosławieństwa udzielił im ks. kmdr ppor. SG Andrzej Szpura, kapelan MOSG.

Kontradm. SG Andrzej Prokopski powitał nowo mianowanych strażników granicznych i pogratulował przyjęcia w szeregi formacji. Życzył im także satysfakcji w służbie oraz jak najlepszych wyników podczas szkolenia, które nowi funkcjonariusze przejdą, zanim trafią do jednostek organizacyjnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

W ubiegłym roku do Morskiego Oddziału Straży Granicznej wpłynęło przeszło pół tysiąca aplikacji o przyjęcie do służby. Szeregi funkcjonariuszy zasiliło zgodnie z wyznaczonym planem 60 osób. Taką samą liczbę nowych funkcjonariuszy MOSG planuje przyjąć również w tym roku, dlatego wciąż prowadzona jest rekrutacja do służby. Szczegóły dotyczące postępowania kwalifikacyjnego, zasady naboru, a także wzory dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej oddziału.