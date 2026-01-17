\"Studniówkę ma się tylko raz w życiu\"

Trwa sezon studniówkowy. 16 stycznia w Hotelu Focus odbyła się zabawa Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług. Zobacz zdjęcia.

- Jestem trochę zestresowany, bo jestem dziś prowadzącym i tańczę poloneza, mam nadzieję, że nic nie pójdzie nie tak - przyznawał przed rozpoczęciem zabawy Wojtek Retka. - Ile zajęły mi przygotowania? Jakaś godzina.

- Ja przygotowywałam się od jedenastej - podkreśla Julia Rutyna, która również prowadziła dzisiejszy wieczór. - Nad samą kreacją myślałam mniej więcej miesiąc przed zabawą, może dwa.

Co chcą robić nasi rozmówcy po szkole?

- Chciałabym najpierw pójść do pracy, a jak mi się odmieni to na jakieś studia, np. kosmetologię. A dziś życzę sobie dobrej zabawy do białego rana! - stwierdza Julia.

- Ja na pewno chcę pracować, w Elblągu albo gdziekolwiek, ale może pomyślę o zaocznych studiach? - zastanawia się Wojtek.

Przez rozpoczęciem zabawy rozmawialiśmy też z Kingą i Martyną.

- Do zabawy jesteśmy nastawione jak najbardziej pozytywnie. Oby każdy dziś się dobrze bawił - mówią. - Do studniówki przygotowywałyśmy się od rana, wybór kreacji to był listopad, może wcześniej - chodzenie po sklepach, szukanie w internecie i tak dalej...

Obie nasze rozmówczynie najbardziej na maturze obawiają się języka angielskiego. Co po szkole? Tego jeszcze nie wiedzą, choć nieśmiało padają pomysły o możliwych studiach.

- Po tych pięciu latach poznać Was nie mogę, piękne kobiety i piękni mężczyźni - mówiła podczas rozpoczęcia studniówki zwracając się do maturzystów Dorota Bajor, dyrektor ZSIŚiU. - Życzę wam, aby ta noc była dla was wyjątkowa. Nie będę mówić dziś o tym, co was czeka przez najbliższe miesiące, ile trudu jeszcze przed wami. To zostawmy na boku. Dziś myślmy o zabawie, o tym, żeby ta noc była jedyna, cudowna, bo studniówkę ma się tyko raz w życiu. Wszystkiego dobrego moi drodzy! - życzyła dyrektor.

Do tych życzeń i dobrych słów oczywiście się dołączamy. A co później? Tu z propozycją przychodzi Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – Twoje studia na wyciągnięcie ręki!

Studniówka to jeden z tych momentów, które zostają w pamięci na całe życie. Ten wyjątkowy bal, przeżywany w gronie przyjaciół i nauczycieli, jest symbolicznym pożegnaniem ważnego etapu szkolnej drogi, a jednocześnie pierwszym krokiem ku nowym wyzwaniom – maturze oraz decyzjom dotyczącym dalszej edukacji i przyszłości.

Drodzy Maturzyści, przed Wami wyjątkowy czas – miesiące pełne nauki, wyzwań i ważnych decyzji. To również moment poszukiwań uczelni, która nie tylko pomoże Wam rozwijać pasje, lecz także da solidne przygotowanie do wykonywania wymarzonego zawodu. Wybór miejsca dalszej edukacji może być łatwiejszy, niż myślisz.

Dlaczego warto studiować w AMiSNS w Elblągu?

Elbląg to miasto, które daje szerokie możliwości kształcenia bez konieczności wyjazdu do największych ośrodków akademickich. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych przygotowała zróżnicowaną ofertę kierunków studiów, odpowiadającą na aktualne potrzeby rynku pracy.

Wśród dostępnych kierunków znajdują się m.in. psychologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kierunek lekarski, administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Każdy z nich łączy solidne podstawy teoretyczne z praktycznym przygotowaniem zawodowym, umożliwiając studentom zdobycie kompetencji cenionych przez pracodawców i otwierających drogę do stabilnej przyszłości zawodowej.

Rozwijaj swoje pasje w nowoczesnym otoczeniu

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych dysponuje nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną, sprzyjającą komfortowej i efektywnej nauce. Studenci mogą liczyć na szerokie wsparcie w postaci stypendiów, programów wymiany międzynarodowej oraz aktywnie działających organizacji studenckich, które pozwalają łączyć edukację z życiem społecznym. Wszystko to sprawia, że Akademia tworzy przyjazne środowisko do nauki, rozwoju osobistego oraz budowania wartościowych relacji i wspomnień na lata.

Tegoroczny Maturzysto - życzymy Ci połamania pióra na maturze! Do zobaczenia na naszej uczelni – rekrutacja na studia rusza 1 czerwca!

_________________

Poznaj pełną ofertę kształcenia i odkryj możliwości, jakie dają studia w AMiSNS!

Strona uczelni:

https://amisns.edu.pl/

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej:

https://amisns.edu.pl/uczelnia/centrum-dism/

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

tel. 512 542 967

tel. 512 543 321